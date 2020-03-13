Samsung представила компоненты для LED-светильников, созданные с учетом физиологии человека. Они помогут сконцентрироваться или расслабиться





Samsung Electronics представила свою первую линейку светодиодов LM302N, созданную с учетом особенностей физиологии человека. Они выделяются тщательно подобранным световым спектром и позволяют регулировать уровень мелатонина в теле человека, благодаря чему позволяют достичь нужного эффекта от освещения — релаксация или концентрация.

Как объяснили в Samsung, синтез мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, зависит от интенсивности света в диапазоне цвета циан — между зеленым и синим. Более яркое освещение с преобладанием излучения в спектре циан подавляет выработку в организме мелатонина, увеличивая концентрацию внимания и позволяя людям чувствовать себя бодрее. Аналогичным образом, снижение интенсивности этого спектра сводит к минимальному изменению в естественном уровне мелатонина в организме, помогая тем самым улучшить качество сна.

В новую линейку вошли светодиоды двух типов: дневные и ночные. Первые повышают уровень внимания, а вторые помогают расслабиться.

Светодиоды LM302N DAY способны в меньшей степени влиять на уровень мелатонина в организме (на 18% ниже), чем при использовании обычного светодиодного освещения.

По данным оценкам производителя, дневные светодиоды оказывают на 18% меньшее влияние уровень на мелатонина по сравнению с обычным LED-освещением. Цветовая температура LM302N DAY варьируется от 3000К до 6500К и могут использоваться в светильниках в самых разных помещениях, например, в школах, офисах, библиотеках или промышленных объектах, чтобы повысить концентрацию внимания находящихся в этих помещениях людей и помочь им чувствовать себя бодрее.

Светодиоды LM302N NITE способны обеспечить необходимый уровень яркости, не препятствуя выделению мелатонина и помогая людям поддерживать такой уровень гормона, как если бы они находились в спокойном естественном окружении ночью. По оценкам компании, при освещении со светодиодами LM302N NITE человеческое тело выделяет примерно на пять процентов больше мелатонина, чем при использовании обычных светодиодов, а это, в свою очередь, способствует релаксации. Светодиоды LM302N NITE предлагаются в различных цветовых температурах от 1800K до 4000K.

Светодиоды DAY и NITE можно объединять в один светильник — это поможет людям поддерживать свой естественный циркадный ритм 24 часа в сутки. Такой вариант двойного освещения оптимален для тех, кто проводит большую часть своего времени в помещении и сталкивается с нарушением биологических часов.

Недавно представленное семейство LM302N уже запущено в массовое производство. Выполненные в стандартном корпусе 3,0х3,0 мм, эти светодиоды могут быть установлены в самых различных светильниках и защищены от воздействия влаги и высоких температур.

Источник: Samsung