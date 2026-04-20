banner
Новости Устройства 20.04.2026

Округленный против квадратного: слитые макеты показали, как по-разному Apple и Samsung видят широкий складной смартфон

В сети появились изображения слитых макетов iPhone Fold — манекенов, которые производители чехлов обычно получают задолго до официального анонса. Материал опубликовал известный инсайдер Majin Bu в своем аккаунте на X. По его данным, источником стали поставщики чехлов, которые уже начали производство под еще не объявленное устройство.


Макет подтверждает ранее слитую толщину: в развернутом состоянии iPhone Fold остается в пределах 5 мм. Это один из самых тонких показателей среди всех складных смартфонов, которые сейчас есть на рынке.

Самое интересное — дизайн. В отличие от Galaxy Z Fold 7 и слитного Galaxy Z Fold 8 Wide с жесткими прямыми углами, iPhone Fold получит слегка закругленные ребра — похожие на те, что Apple использовала в iPhone 17 Pro. Кнопка питания расположена сбоку и, по слухам, совмещена с датчиком Touch ID. Кнопки громкости перенесены на верхний торец — образующий длинную сторону в развернутом положении.

На нескольких слитных изображениях чехлов для iPhone Fold заметные магнитные кольца на задней панели. Означает ли это поддержку MagSafe — пока непонятно. Если Apple решит обойтись без магнитной беспроводной зарядки на устройства стоимостью более $2 000, это будет странное решение, которое вряд ли понравится аудитории.


По предварительным данным, внутренний дисплей iPhone Fold будет иметь диагональ 7,76 дюйма, внешний — 5,5 дюйма. В отличие от iPhone 17 Pro с тремя камерами, складная версия получит только две — для экономии места внутри корпуса. Под капотом ожидается чип A20.

Samsung в свою очередь движется в противоположном направлении. Galaxy Z Fold 8 Wide, по слитым рендерам, сохраняет четкие прямые формы — несмотря на то, что сам проект, по слухам, начали именно под влиянием информации о дизайне iPhone Fold. Ожидается, что корейский флагман выйдет на несколько недель раньше Apple.

Тем временем Huawei уже не ждет ничьих анонсов: компания запустила собственный широкий складной смартфон Pura X Max. Рынок широких фолдеров разогревается еще до того, как Apple сделала первый официальный шаг.

Все приведенные данные основываются на утечках и слухах. Официальных подтверждений от Apple и Samsung пока нет.

Источник: Android Authority

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить