Samsung представила умные часы Galaxy Watch 5 и наушники Galaxy Buds 2 Pro

10 августа Samsung на большой презентации Unpacked анонсировала несколько новых устройств. В этой новости речь пойдет о новых умных часах Galaxy Watch 5 и TWS-наушниках Galaxy Buds 2 Pro.

Galaxy Buds 2 Pro

Представленные сегодня на мероприятии Samsung Unpacked наушники меньше и удобнее своих предшественников, а также поддерживают воспроизведение 24-битного Hi-Fi аудио через Bluetooth с помощью фирменного кодека SSC HiFi. Модель совместима с Bluetooth 5.3 и LE Audio.

Вентиляционные отверстия наушников расширены, дополнительный воздушный поток уменьшает любое ощущение «заложенности» при длительном использовании. Galaxy Buds 2 Pro автоматически переключаются между различными устройствами, но их нельзя подключить к двум источникам звука одновременно.

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Производителем заявлены 5 ч автономной работы с активным шумоподавлением и 8 ч без него. С чехлом выходит в общей сложности до 30 часов автономии или 20 ч, если включить ANC. Корпус защищен от влаги по стандарту IPX7.

Предварительные заказы Buds 2 Pro на сайте компании по цене 229,99 долларов начинаются сегодня, наушники будут доступны с 26 августа.

Galaxy Watch 5

Samsung анонсировала две модели умных часов: Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Важные отличия от четвертого поколения — батарея большего размера, более быстрая зарядка и возросшая надежность. Часы лишены механического вращающегося ободка, но снабжены тонкой сенсорной рамкой.

Galaxy Watch 5 выпускаются в размерах 40 и 44 мм, а Pro — в единственном размере 45 мм. Все часы оснащены одним и тем же процессором Exynos W920 с тактовой частотой 1,18 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. В линейке Galaxy Watch 5 также есть улучшенная версия датчика BioActive 3-в-1, что на практике означает улучшенную функцию отслеживания сна с персонализацией. В этом поможет и новый датчик температуры тела.

Обе модели оснащены поддержкой GPS, NFC, LTE, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Корпус часов защищен от пыли и влаги по стандартам 5ATM и IP68.

Аккумулятор Watch 5 на 13% больше, чем у предшественника — 284 мАч в 40-мм Watch 5 и 410 мАч в 44-мм, что дает около 40 часов работы без подзарядки. Модель Pro оснащена батареей емкостью 590 мАч, рассчитанной на 80 часов обычной работы или 20 часов непрерывного использования GPS. Аккумулятор заряжается от нуля до 45 процентов всего за 30 минут.

Серия Watch 5 будет поставляться с One UI Watch 4.5, которая добавляет множество специальных возможностей, улучшенный интерфейс набора текста и поддержку двух SIM-карт.

Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня и поступят в продажу 26 августа. Watch 5 стоит от 279,99 долларов, а Pro — от 449,99 долларов. Версии LTE стоят дополнительно 50 долларов. У тех и у других часов также будет версия Golf Edition только с Bluetooth, стоимость которой начинается от 329,99 долларов.

Источник: The Verge