Следующая презентация Samsung Unpacked пройдет 10 августа — на ней ожидаются гибкие смартфоны Galaxy Fold4 и Flip4, а также смарт-часы Galaxy Watch 5

Точную дату традиционной летней презентации Samsung Unpacked сообщил известный инсайдер Эван Блас (@evleaks) и опубликовал изображение приглашения, которое, очевидно, взято из официальных промо-материалов компании. Кроме даты, на нем также можно увидеть размытое изображение пока неанонсированного складывающегося Samsung Galaxy Flip4, которое ранее слили тот же Эван Блас вместе с 91Mobiles.

Samsung Galaxy Flip4 — одна из нескольких ожидаемых новинок, которые покажут на предстоящей презентации. Это обновление прошлогодней модели Z Flip3 (компактная «раскладушка» с экраном, который можно сгибать пополам). Вместе с Galaxy Flip4 ожидается новое поколение смартфона-планшета с раскладным гибким экраном Galaxy Fold4 — его рендеры попали в сеть еще в начале мая. По предварительным данным, Galaxy Fold4 сохранит дизайн предшественника, но получит улучшенные технические характеристики и целый ряд новых функциональных возможностей.

See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU

— Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022