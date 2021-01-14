Анонсированы TWS-наушники Samsung Galaxy Buds Pro: активное шумоподавление, два динамика, автономность до 8 часов и цена 5 499 грн

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Компания Samsung анонсировала выход своих новых полностью беспроводных наушников Galaxy Buds Pro.

Новинка имеет дизайн наушников-вкладышей, аналогичный Galaxy Buds Plus, но эстетически вдохновлена Galaxy Buds Live. Хотя новые Buds Pro не имеют формы боба, но имеют тот же металлический вид и похожий чехол для зарядки. Как заверяют в Samsung, улучшенный дизайн «уменьшает площадь контакта между ухом и наушником, повышая комфорт».

Вместе с тем, Samsung утверждает, что новые Galaxy Buds Pro обеспечивают «лучшее качество звука» среди всех наушников компании благодаря 11-мм низкочастотному динамику и 6,5-мм высокочастотному динамику. Новинка поддерживает функцию активного шумоподавления и улучшенный режим окружающего звука, который теперь позволяет усилить внешние звуки до 20 дБ. Наушники способны определять, когда пользователь начинает говорить, и могут автоматически переключаться в режим окружающего звука и уменьшать громкость музыки.

В беспроводных наушниках Samsung Galaxy Buds Pro интегрированы три микрофона и устройство для приёма голоса, которые позволяют чётко передавать голос пользователя во время телефонных разговоров.

«Один из внешних микрофонов также имеет высокое соотношение сигнал/шум (SNR), что дополнительно устраняет фоновые шумы», — говорится в сообщении компании. «Кроме того, Samsung интегрировала свою новую технологию Wind Shield в Galaxy Buds Pro. В то время как менее выступающая форма минимизирует площадь контакта с ветром, специально разработанная камера с сеткой отфильтровывает помехи от ветра».

Среди прочих функций и возможностей новинки упоминаются возможность автоматически переключаться между мобильными устройствами Samsung и технология Dolby Head Tracking. Последняя обеспечивает возможность восприятия звука с охватом 360 градусов в процессе просмотра видео со смартфонов или планшетов Samsung. Устройство имеет рейтинг защиты от воды и пота IPX7.

Встроенный в наушники аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономной работы при включённой функции активного шумоподавления или до 8 часов при выключенной функции ANC. Зарядный кейс позволяет увеличить автономность на дополнительные 13 и 20, соответственно.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro уже доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а их розничные продажи стартуют с 15 января. Цена для рынка США составляет $199,99, а их украинская рекомендованная стоимость — 5 499 грн. На выбор пользователей предлагаются комплекты в чёрном, серебристом и фиолетовом цветах.

Источник: The Verge