Самый короткий день в истории ожидают уже этим летом

Физики ожидают, что этим летом состоится самый короткий день за всю историю наблюдений.
Как отмечает астрофизик Грэм Джонс, 9, 22 июля, или 5 августа Земля должна совершить самый быстрый оборот вокруг собственной оси, побив прошлогодний рекорд. На изменения продолжительности дня влияет орбита Луны. Земля вращается быстрее, когда Луна находится далеко к северу или югу от экватора. В три прогнозируемые даты 2025 года Луна будет находиться на максимальном расстоянии от экватора.
Земля совершает полный оборот вокруг собственной оси за 86 тыс. 400 сек с погрешностью около 1 миллисекунды. Одна миллисекунда составляет 0,001 сек. Для сравнения моргание глаз длится около 100 миллисекунд.
Ученые измеряют едва заметные изменения скорости вращения нашей планеты с помощью атомных часов. До 2020 года самая короткая зарегистрированная продолжительность дня составляла —1,05 мс. То есть Земля совершила один оборот на 1, 05 миллисекунд быстрее привычных 86 тыс. 400 сек. С тех пор наша планета ежегодно устанавливала рекорд скорости вращения примерно на полмиллисекунды. Самый короткий день из всех составлял -1,66 мс 5 июля 2024 года.
Ученые не знают точных причин ускорения вращения Земли. Изменения скорости вращения нашей планеты зависят от многих сложных факторов, в частности, сложного движения ядра, а также — от океанов и атмосферы. Большинство ученых считают, что это что-то внутри Земли. Модели океана и атмосферы не объясняют это огромное ускорение.
Луна фактически замедляет скорость вращения Земли в течение миллиардов лет. Около 4,5 млрд лет назад земной день длился от 3 до 6 часов. Приливные силы, вызванные Луной, являются одним из факторов, заставляющих Землю терять импульс. Луна непрерывно поглощает часть энергии вращения Земли.
Сейчас Луне необходимо около 27 дней, чтобы сделать один оборот вокруг Земли. Когда-то скорость орбитального периода Луны и вращение Земли синхронизируются, что означает, что Луна постоянно будет видна только с одной половины планеты. Однако исследователи прогнозируют, что это произойдет не раньше, чем через 50 млрд лет. На тот момент ни Земли, ни Луны уже может не быть.
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Источник: Time and Date
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