Самый короткий день в истории ожидают уже этим летом

Физики ожидают, что этим летом состоится самый короткий день за всю историю наблюдений.

Как отмечает астрофизик Грэм Джонс, 9, 22 июля, или 5 августа Земля должна совершить самый быстрый оборот вокруг собственной оси, побив прошлогодний рекорд. На изменения продолжительности дня влияет орбита Луны. Земля вращается быстрее, когда Луна находится далеко к северу или югу от экватора. В три прогнозируемые даты 2025 года Луна будет находиться на максимальном расстоянии от экватора.

Земля совершает полный оборот вокруг собственной оси за 86 тыс. 400 сек с погрешностью около 1 миллисекунды. Одна миллисекунда составляет 0,001 сек. Для сравнения моргание глаз длится около 100 миллисекунд.

Ученые измеряют едва заметные изменения скорости вращения нашей планеты с помощью атомных часов. До 2020 года самая короткая зарегистрированная продолжительность дня составляла —1,05 мс. То есть Земля совершила один оборот на 1, 05 миллисекунд быстрее привычных 86 тыс. 400 сек. С тех пор наша планета ежегодно устанавливала рекорд скорости вращения примерно на полмиллисекунды. Самый короткий день из всех составлял -1,66 мс 5 июля 2024 года.

Ученые не знают точных причин ускорения вращения Земли. Изменения скорости вращения нашей планеты зависят от многих сложных факторов, в частности, сложного движения ядра, а также — от океанов и атмосферы. Большинство ученых считают, что это что-то внутри Земли. Модели океана и атмосферы не объясняют это огромное ускорение.

Луна фактически замедляет скорость вращения Земли в течение миллиардов лет. Около 4,5 млрд лет назад земной день длился от 3 до 6 часов. Приливные силы, вызванные Луной, являются одним из факторов, заставляющих Землю терять импульс. Луна непрерывно поглощает часть энергии вращения Земли.

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Сейчас Луне необходимо около 27 дней, чтобы сделать один оборот вокруг Земли. Когда-то скорость орбитального периода Луны и вращение Земли синхронизируются, что означает, что Луна постоянно будет видна только с одной половины планеты. Однако исследователи прогнозируют, что это произойдет не раньше, чем через 50 млрд лет. На тот момент ни Земли, ни Луны уже может не быть.

Источник: Time and Date