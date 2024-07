Таяние полярных льдов замедляет вращение Земли: что это значит?

Новое исследование выявило неожиданное следствие глобального потепления: день на нашей планете становится длиннее из-за таяния полярных льдов. Ученые из NASA и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) опубликовали свои выводы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи объясняют, что вода из Гренландии и Антарктиды, которая тает, перераспределяется вокруг экватора. Это явление можно сравнить с фигуристом, который замедляет вращение, разводя руки. Земля, хотя и кажется круглой, на самом деле имеет форму «сплющенного сфероида» с небольшим расширением на экваторе.

Для измерения изменений в продолжительности дня ученые использовали различные методы, включая радиоинтерферометрию со сверхдлинной базой Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой (VLBI) — метод астрономических наблюдений, при котором два или более радиотелескопа, расположенные на больших расстояниях друг от друга, синхронно записывают радиосигналы от космических объектов. и Глобальную систему позиционирования (GPS), которая измеряет вращение Земли очень точно, примерно до сотых долей миллисекунды. Они даже анализировали древние записи о затмениях.

Сейчас главной причиной замедления вращения Земли является гравитационное воздействие Луны, которое вызывает «приливное трение». Однако исследование прогнозирует, что к концу 21 века влияние изменения климата на продолжительность дня превысит лунный эффект, если выбросы парниковых газов останутся на высоком уровне.

С 1900 года до сегодняшнего дня климатические изменения удлинили день примерно на 0,8 миллисекунды. При наихудшем сценарии высоких выбросов, к 2100 году день может стать длиннее на 2,2 миллисекунды по сравнению с началом 20 века.

Хотя это изменение незаметно для людей, оно имеет важное значение для космической навигации. Точное определение ориентации Земли критически важно для коммуникации с космическими аппаратами, такими как зонды «Вояджер», которые сейчас находятся за пределами Солнечной системы. На таких огромных расстояниях даже незначительное отклонение в несколько сантиметров на старте может привести к расхождению в километры у цели.

Источник: Sciencealert