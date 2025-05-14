Самый тонкий в мире твердотельный динамик xMEMS для часов воспроизводит полный диапазон звука

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Калифорнийская компания xMEMS Labs усовершенствовала выпущенный в прошлом году твердотельный динамик Sycamore, сделав его самым тонким в мире.

В xMEMS Labs заявили, что усовершенствованный ультратонкий динамик Sycamore-W имеет на 70% меньший корпус, чем аналогичные малогабаритные динамики. Толщина всего в 1 мм и вес около 150 миллиграмм делает его идеальным для использования в таких портативных приборах как смарт-часы.

Динамик работает, используя тонкопленочные пьезоприводы для возбуждения силиконовой мембраны, которая воспроизводит звуковые волны. Разработчики уверяют, что несмотря на миниатюрность конструкции, динамик способен выдавать полноценное звучание в низком и высоком диапазоне частот. Корпус динамика способен выдерживать удары до 10 кг и имеет защиту от влаги и пыли по стандартам IP58.

«Эти качества делают его идеальным в устройствах для активного образа жизни, а также для умных часов и фитнес-браслетов, ориентированных на использование на открытом воздухе», — отмечают разработчики.

Сейчас первые образцы Sycamore-W уже предоставлены для ознакомления ведущим производителям портативных гаджетов. Начало массового производства запланировано на второй квартал 2026 года. Ожидается, что дополнительные варианты конструкции Sycamore для конкретных типов устройств будут анонсированы позже в этом году.

«Sycamore-W меняет аудио-формат для смарт-часов, сочетая компактный дизайн с надежной производительностью, чтобы соответствовать требованиям устройств следующего поколения. Поскольку запястье становится ключевым интерфейсом для беспроводного и бесконтактного взаимодействия с ИИ, Sycamore-W позволяет производителям поставлять высококачественное аудио в более компактных, легких и прочных устройствах», — подчеркнул вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса xMEMS Майк Хаусхолдер.

Среди других недавних разработок xMEMS, кремниевый громкоговоритель MEMS для беспроводных наушников, который обеспечивает уровень звукового давления до 115 дБ в диапазоне частот от 6 кГц до 20 кГц при стандартном аудиовыходе 1 Вrms без необходимости дополнительного усиления.

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Источник: NewAtlas

Раздел Технологии выходит при поддержке

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