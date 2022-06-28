Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

28 июня все украинцы отмечают День Конституции, который в этом году особенный на фоне открытой военной агрессии россии. По этому случаю хочется вспомнить об инициативе «Купи мне истребитель» благотворительного фонда «Авиация Галичины» — вашими совместными усилиями на покупку самолета для Воздушных Сил ВСУ уже собрано 5 368 437,09 грн за 11 дней, и нужно еще $2,5 млн для достижения финальной цели. Поэтому призываем всех неравнодушных приобщиться к этому благородному делу.

Многие считают, что истребители вне фокуса, и текущая стадия российско-украинской войны сводится к противостоянию артиллерии и БПЛА, но это не совсем так. Массированные ракетные обстрелы городов Украины, которыми российские оккупанты терроризируют народ Украины, значительно участились за последнюю неделю, что в очередной раз подняло вопросы ПВО и современных истребителей для ВСУ и поставило их особенно остро. И если вопрос современного ПВО (в скором времени ожидаются поставки из США) лежит исключительно в политической плоскости (в свободной продаже их нет), то с истребителями армии можно помочь! С ними у наших пилотов будет больше шансов поразить в воздухе крылатые и баллистические ракеты, которые запускает россия по городам Украины. Это позволит сохранить жизнь граждан и предотвращать масштабные разрушения инфраструктуры.

Напоминаем, донатить можно несколько способов — на банковские карты и на криптокошельки — вот все необходимые реквизиты для переводов средств:

Для переводов из-за границы в долларах:

UA573252680000026003134661002

Intermediary Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Wien, Austria

SWIFT: RZBAATWW

Beneficiary’s Bank: JSCB LVIV, Lviv, Ukraine

SWIFT: LVIVUA2X

Beneficiary: № UA573252680000026003134661002

Purpose of payment: Charitable donation

CO «CF «AVIATSIYA HALYCHYNY»

LVIVSKA REGION, LVIV, STAROZNESENSKA ST. 24-26

Для переводов из-за границы в евро:

UA753252680000026002134661003

Intermediary Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Wien, Austria

SWIFT: RZBAATWW

Beneficiary’s Bank: JSCB LVIV, Lviv, Ukraine

SWIFT: LVIVUA2X

Beneficiary: № UA753252680000026002134661003

Purpose of payment: Charitable donation

CO «CF «AVIATSIYA HALYCHYNY»

LVIVSKA REGION, LVIV, STAROZNESENSKA ST. 24-26

Криптовалютные кошельки:

BTC: 36aJ4PqmFUHTPASce9KehHMn1f2WjrJS1N

ETH: 0xCA3d8114F83ECA6BFbC09eaAc61978AAC42E7e9B

USDT: TZDnsfhgHgeW462wh6w8wt522zHKe7USHr

USDT (ERC20): 0xCA3d8114F83ECA6BFbC09eaAc61978AAC42E7e9B

LTC: MNXmaadoUxQY3JjC3VsMb476CEWTTUyfRg

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На прошлой неделе в одной из новостей мы упоминали об Ukraine Fighter Pilots Act — это законодательная инициатива о начале обучения украинских военных пилотов в США политика-республиканца Адама Кинзингера и демократки Криси Хулахан (оба — до начала политической карьеры проходили службу в ВВС США). Накануне CNN выпустил сюжет, посвященный лоббированию вопроса передачи истребителей НАТО для Украины. И если вы вдруг пропустили, неделю назад у нас выходило интервью с украинским боевым пилотом Су-27, где среди прочего говорили о важности перехода на современные самолеты НАТО.

С Днем Конституции Украины!

Слава народу Украины!

Слава ВСУ!

Слава Украине!