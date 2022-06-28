Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

28 июня все украинцы отмечают День Конституции, который в этом году особенный на фоне открытой военной агрессии россии. По этому случаю хочется вспомнить об инициативе «Купи мне истребитель» благотворительного фонда «Авиация Галичины» — вашими совместными усилиями на покупку самолета для Воздушных Сил ВСУ уже собрано 5 368 437,09 грн за 11 дней, и нужно еще $2,5 млн для достижения финальной цели. Поэтому призываем всех неравнодушных приобщиться к этому благородному делу.
Многие считают, что истребители вне фокуса, и текущая стадия российско-украинской войны сводится к противостоянию артиллерии и БПЛА, но это не совсем так. Массированные ракетные обстрелы городов Украины, которыми российские оккупанты терроризируют народ Украины, значительно участились за последнюю неделю, что в очередной раз подняло вопросы ПВО и современных истребителей для ВСУ и поставило их особенно остро. И если вопрос современного ПВО (в скором времени ожидаются поставки из США) лежит исключительно в политической плоскости (в свободной продаже их нет), то с истребителями армии можно помочь! С ними у наших пилотов будет больше шансов поразить в воздухе крылатые и баллистические ракеты, которые запускает россия по городам Украины. Это позволит сохранить жизнь граждан и предотвращать масштабные разрушения инфраструктуры.
Напоминаем, донатить можно несколько способов — на банковские карты и на криптокошельки — вот все необходимые реквизиты для переводов средств:
Для переводов из-за границы в долларах:
UA573252680000026003134661002
Intermediary Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Wien, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Beneficiary’s Bank: JSCB LVIV, Lviv, Ukraine
SWIFT: LVIVUA2X
Beneficiary: № UA573252680000026003134661002
Purpose of payment: Charitable donation
CO «CF «AVIATSIYA HALYCHYNY»
LVIVSKA REGION, LVIV, STAROZNESENSKA ST. 24-26
Для переводов из-за границы в евро:
UA753252680000026002134661003
Intermediary Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Wien, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Beneficiary’s Bank: JSCB LVIV, Lviv, Ukraine
SWIFT: LVIVUA2X
Beneficiary: № UA753252680000026002134661003
Purpose of payment: Charitable donation
CO «CF «AVIATSIYA HALYCHYNY»
LVIVSKA REGION, LVIV, STAROZNESENSKA ST. 24-26
Криптовалютные кошельки:
BTC: 36aJ4PqmFUHTPASce9KehHMn1f2WjrJS1N
ETH: 0xCA3d8114F83ECA6BFbC09eaAc61978AAC42E7e9B
USDT: TZDnsfhgHgeW462wh6w8wt522zHKe7USHr
USDT (ERC20): 0xCA3d8114F83ECA6BFbC09eaAc61978AAC42E7e9B
LTC: MNXmaadoUxQY3JjC3VsMb476CEWTTUyfRg
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На прошлой неделе в одной из новостей мы упоминали об Ukraine Fighter Pilots Act — это законодательная инициатива о начале обучения украинских военных пилотов в США политика-республиканца Адама Кинзингера и демократки Криси Хулахан (оба — до начала политической карьеры проходили службу в ВВС США). Накануне CNN выпустил сюжет, посвященный лоббированию вопроса передачи истребителей НАТО для Украины. И если вы вдруг пропустили, неделю назад у нас выходило интервью с украинским боевым пилотом Су-27, где среди прочего говорили о важности перехода на современные самолеты НАТО.
“У перспективі нам потрібні не Су та Міг, а сучасні літаки НАТО. Перевчитись на нові моделі можна за місяць”: Інтерв’ю з українським бойовим пілотом Су-27
С Днем Конституции Украины!
Слава народу Украины!
Слава ВСУ!
Слава Украине!