«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Продовжуємо розповідати про проєкти допомоги військовим, які можуть підтримати читачі видання ITC.ua.

Хочемо розповісти про ініціативу фонду «Авіація Галичини». Засновник фонду — однойменний бренд, який шиє одяг та співпрацює з українськими пілотами.

Мета ініціативи «Купи мені бойовий літак» — зібрати кошти на потреби Повітряних Сил ЗСУ, а саме на літак-винищувач, яких наразі критично не вистачає для захисту неба та прикриття наземних операцій.

Фонд збирає кошти, щоб придбати «вживані» літаки за кордоном у людей, які не використовують їх за призначенням. Розглядаються варіанти СУ-25, СУ-27, МіГ-29, МіГ-29А, які можуть виконувати широкий спектр бойових завдань.

Місця дислокації потрібних літаків:

Країна Модель Кількість Примітка Болгарія МіГ-29 15 Су-25 3 Польща МіГ-29А/УБ 28 Словаччина МіГ-29 11 Азербайджан МіГ-29 15 Су-24 2 Су-25 19 Казахстан МіГ-29 14 Су-27 Су-25 14 Узбекистан МіГ-29 24 Су-27 13 Су-25 12 Су-24 4 Бангладеш МіГ-29 8 Індія МіГ-29 116 Малайзія МіГ-29 10 Кількість невідома М’янма МіГ-29 32 Алжир МіГ-29 23 Су-24 36 Єгипет МіГ-29 16 Ірак Су-25 19 Перу МіГ-29 19 Су-25 4 14 в наявності Ангола Су-27 6 Су-25 10 Чад МіГ-29 1 в наявності Су-25 7 3 в наявності Еритрея МіГ-29 8 Су-27 2 Ефіопія Су-25 3 Екваторіальна Гвінея Су-25 4 Нігер Су-25 2

Наразі на літак уже зібрано 8 тис. гривень та 30 тис. доларів, також для закриття питань по логістиці та сервісному обслуговуванні фонд отримав пожертвування в розмірі 1,5 млн доларів. Приблизна сума, яку потрібно ще зібрати — 3 млн доларів.

Використовувати авіацію планується насамперед в гарячих точках, де зараз ведуться активні бойові дії — Донецька та Луганська область.

Способи підтримати ініціативу ви можете знайти тут. Приєднуйтесь до масштабного проєкту, щоб краще захистити українців від ворожих ракет.

У проєкт допомоги для військових і гуманітарних потреб від видань MC.today, Highload та ITC.ua може подати заявку кожен, хто збирає кошти на конкретні речі для армії чи інших напрямів під час війни. Ініціативи, які пройдуть відбір редакції, отримають безплатну рекламну кампанію у трьох виданнях — MC.today, Highload та ITC.ua на аудиторію в 4 млн користувачів. Щоб подати вашу ініціативу на розгляд, заповніть цю форму. Детальніше про проєкт тут.