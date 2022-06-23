У Конгрес США внесли законопроект, який дозволить розпочати навчання українських пілотів на F-16 та інших літаках НАТО

Американські конгресмени внесли законопроект, який дозволить розпочати у США навчання українських пілотів та членів екіпажів на сучасних літаках НАТО, включаючи F-16.

Про це повідомив конгресмен Адам Кінзінгер (у минулому – пілот Повітряних сил США) у своєму Twitter.

When pilots talk stuff…. These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK — Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) June 22, 2022

Зазначимо, що в недавньому інтерв’ю український бойовий пілот Су-27 казав саме про те, що в перспективі Україні потрібні не старі Су та Міг, а сучасні американські та європейські моделі бойових літаків, включно з F-16.