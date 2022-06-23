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У Конгрес США внесли законопроект, який дозволить розпочати навчання українських пілотів на F-16 та інших літаках НАТО

У Конгрес США внесли законопроект, який дозволить розпочати навчання українських пілотів на F-16 та інших літаках НАТО

Американські конгресмени внесли законопроект, який дозволить розпочати у США навчання українських пілотів та членів екіпажів на сучасних літаках НАТО, включаючи F-16.

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«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Про це повідомив конгресмен Адам Кінзінгер (у минулому – пілот Повітряних сил США) у своєму Twitter.

Зазначимо, що в недавньому інтерв’ю український бойовий пілот Су-27 казав саме про те, що в перспективі Україні потрібні не старі Су та Міг, а сучасні американські та європейські моделі бойових літаків, включно з F-16.


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