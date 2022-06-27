США внесуть до «чорного» списку низку технологічних компаній по всьому світу, які продовжують бізнес з росією та допомагають їй ухилятися від санкцій

Лідери країн «Великої сімки» США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада в межах саміту G7 домовились розширити санкції проти росії — зокрема обмежити доступ до американських технологій та напівпровідників, які можна використати у військовій галузі.

Країни G7 підтвердили намір ще більше обмежити доступ росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, які можна використати у військовій галузі. Це стосується, зокрема, і напівпровідників.

На початку травня відомий український IT-підприємець та співзасновник monobank Дмитро Дубілет публікував список із 100+ західних компаній, які постачали продукцію російському «Алмаз-Антей» після 2014 року в обхід санкцій. А раніше цього місяця повідомлялося, що агенти ФБР і Департаменту торгівлі США з’ясовують, як американська електроніка опинилася у російському озброєнні — та навідуються з цього приводу до різних американських технологічних компаній. Тепер же у Білому домі підтверджують намір додати «кілька компаній по всьому світу», які підтримують країну-агресора росію, у так званий «чорний» список організацій (Entity List), яким заборонено працювати з американськими компаніями та використовувати відповідні технології. Це той самий список, у який свого часу внесли Huawei та низку інших китайських IT-компаній.

«Міністерство торгівлі США [невдовзі] здійснить перші заходи проти компаній, які займаються незаконною діяльністю на підтримку росії, та додасть кілька компаній по всьому світу до списку Entity List, який заборонить цим суб’єктам купувати товари та технології американського походження, як-от напівпровідники. Держава та Казначейство запровадять обмежувальні санкції проти осіб, які допомагають росії ухилятися санкцій. Міністерство торгівлі та Міністерство фінансів США випустять спільне розпорядження, щоб залучили фінансові установи до виявлення потенційних порушень експортного контролю». із заяви Білого дому

Повного списку компаній та осіб, які внесуть у санкційний список, наразі немає.

23 червня США оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 450 мільйонів доларів, до якого, серед іншого, заклали ще чотири додаткові ракетні установки HIMARS (додатково до чотирьох РСЗВ, які були поставлені раніше і вже працюють по ворогу). Цього тижня США планують оголосити про надання додаткової військової допомоги Україні. Радник з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги США готують передачу Україні новітніх систем ППО середньої та великої дальності, однак не уточнив, яких саме. У CNN з посиланням на власні джерела писали, що мова йде про NASAMS — ця установка може вражати цілі на відстані понад 160 км. Водночас українським військам, ймовірно, доведеться пройти відповідне навчання.

Будемо сподіватися, що після сьогоднішнього цинічного ракетного обстрілу ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, де на момент атаки перебувало понад тисячу цивільних (вже офіційно підтверджено 10 загиблих та ще понад 40 людей отримали поранення і травми) партнери максимально швидко передадуть Україні сучасні системи ППО та нарешті визнають росію державою-спонсором тероризму.