СБУ поймала хакеров, которые воровали ответы на экзаменационные билеты и проводили DDoS-атаки на украинские ВУЗы

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию на сайтах учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержали, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию затем реализовывали за денежное вознаграждение. Также для блокирования работы ВУЗов во время сдачи экзаменов, организаторы осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, SIM-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделок. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в Винницкой области под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

Источник: СБУ