СБУ создала список враждебных аккаунтов в Х (Twitter) — сейчас их 66, однако перечень будут расширять по обращениям украинцев

В список враждебных аккаунтов в Twitter, который составили Центр противодействия дезинформации и Кибердепартамент СБУ, вошли преимущественно официальные страницы российских политических деятелей, государственных учреждений, местных СМИ и некоторых пророссийских блогеров.

«Список составлен, чтобы помочь пользователям соцсети «Х» избегать аккаунтов, которые являются инструментом распространения враждебной дезинформации и манипуляций», — говорится в пресс-релизе Центра противодействия дезинформации.

По состоянию на 15 апреля в перечне указано 66 страниц, однако украинцы могут самостоятельно расширить его — для этого надо написать письмо на почту [email protected] со ссылкой на аккаунт, который подпал под подозрение.

В декабре прошлого года ЕС начал первое расследование относительно распространения дезинформации в соцсети Илона Маска — правда, поводом стали публикации относительно событий в Газе. За полгода до этого Twitter снял ограничения с аккаунтов прокремлевских СМИ.