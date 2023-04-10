«Путин назвал меня военным преступником». Илон Маск прокомментировал снятие ограничений в Twitter с прокремлевских СМИ

Илон Маск продолжает внедрять «абсолютную свободу слова» в Twitter – на этот раз путем снятия ограничений с аккаунтов, связанных с российским правительством, введенных предыдущим руководством компании в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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В феврале 2022 года Twitter объявил, что будет маркировать публикации, размещенные прокремлевскими СМИ, а также удалит их из рекомендаций и ограничит показ в хронологической ленте. Однако сейчас Илон Маск, «захвативший» соцсеть осенью, заявил, что у людей должна быть возможность самостоятельно оценивать всю информацию.

«Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не мой лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают», – написал миллиардер вчера в своем блоге.

Подобные ограничения уже не применяются и к учетным записям, которые контролируются Китаем. Маск, как известно, имеет значительные бизнес-интересы в стране, которую он планирует посетить в этом месяце для встречи с премьер-министром. Также на днях Tesla объявила о строительстве завода Megafactory в Шанхае.

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В прошлом исследователи обнаружили, что аффилированные с Коммунистической партией Китая аккаунты проводят широкомасштабные операции влияния через Twitter. Теперь Маск полагается на подписку Twitter Blue, которая призвана «уничтожить армии ботов» – в соцсети, видимо, считают, что эти аккаунты не могут себе позволить платить $8 в месяц.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend. All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves. — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

Однако комментарий Маска о том, что «люди должны сами решать, что является пропагандой», также противоречит его недавним действиям по аккаунту National Public Radio. Ранее в соцсети заявляли, что не будут добавлять метки в такие издания, как «BBC в Великобритании или NPR в США», поскольку они сохраняют редакционную независимость. Позже упоминание NPR исчезло из политики Twitter, а у названия аккаунта появилась отметка «связанный с правительством США». Сейчас страницу маркируют как «финансируемое государством медиа».

В целом, действия Маска в Twitter вызывают все больше вопросов — он блокирует аккаунты по своему усмотрению, возвращает в соцсеть страницы противоречивых персон, никак не разберется с верификацией аккаунтов, доступностью API для разработчиков или изображением логотипа. Это все пока терпят сотрудники, которых не так много осталось в компании и которые вынуждены ночевать в офисах, отныне отмеченных названием «Titter» — да, это очередная «мощная шутка» генерального директора.