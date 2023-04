«Путин назвал меня военным преступником». Илон Маск прокомментировал снятие ограничений в Twitter с прокремлевских СМИ

Илон Маск продолжает внедрять «абсолютную свободу слова» в Twitter – на этот раз путем снятия ограничений с аккаунтов, связанных с российским правительством, введенных предыдущим руководством компании в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

В феврале 2022 года Twitter объявил, что будет маркировать публикации, размещенные прокремлевскими СМИ, а также удалит их из рекомендаций и ограничит показ в хронологической ленте. Однако сейчас Илон Маск, «захвативший» соцсеть осенью, заявил, что у людей должна быть возможность самостоятельно оценивать всю информацию.

Подобные ограничения уже не применяются и к учетным записям, которые контролируются Китаем. Маск, как известно, имеет значительные бизнес-интересы в стране, которую он планирует посетить в этом месяце для встречи с премьер-министром. Также на днях Tesla объявила о строительстве завода Megafactory в Шанхае.

We set off on a new journey towards Master Plan 3. Meet Megafactory in Shanghai, China⚡️ @elonmusk @ShLetsMeet @Tesla @Tesla_Megapack pic.twitter.com/X7T8iaGzM1

В прошлом исследователи обнаружили, что аффилированные с Коммунистической партией Китая аккаунты проводят широкомасштабные операции влияния через Twitter. Теперь Маск полагается на подписку Twitter Blue, которая призвана «уничтожить армии ботов» – в соцсети, видимо, считают, что эти аккаунты не могут себе позволить платить $8 в месяц.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.

All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023