X/Twitter Илона Маска оказался под «прицелом» ЕС — первое расследование по дезинформации в соцсети стартовало

Новый Закон о цифровых услугах содержит строгие требования по проверке контента в соцсетях и предусматривает штрафы в размере до 6% годового дохода для компаний-нарушителей.

X/Twitter Илона Маска стала первой соцсетью, столкнувшейся с расследованием ЕС с учетом нового законодательства. Два месяца назад компания получила предупреждение о распространении дезинформации об Израиле и ХАМАСе, а ныне регуляторы начали собирать доказательства и получили полномочия «принять принудительные меры» в случае подтверждения нарушений.

«X остается приверженным соблюдению Закона о цифровых услугах и сотрудничает с регуляторным процессом», — сообщил пресс-секретарь X Джо Бенаррок. «Важно, чтобы этот процесс оставался свободным от политического влияния и соответствовал закону».

Закон ЕС о цифровых услугах предоставил регуляторам новые полномочия — в частности, принимать меры в отношении технологических компаний, если они недостаточно хорошо проверяют распространяющийся на платформах контент. В конце концов, за нарушение можно получить штраф в размере до 6% от годового дохода, или даже попрощаться с работой в блоке (хотя Маск, кажется, уже и сам думал уйти).

По данным Apptopia, на Европу приходится около 9% глобальной базы ежемесячно активных пользователей X, хотя ежедневное использование значительно упало за последние три месяца – от 10% до 40% по всему региону.

Комиссар Тьерри Бретон написал на X, что соцсеть подозревается в несоблюдении обязательств о прозрачности и создании интерфейса с обманчивым дизайном.

«Время больших онлайн-платформ, которые вели себя так, будто они «слишком велики, чтобы о них беспокоиться», подошло к концу», — сказал Бретон в заявлении. «Теперь у нас есть четкие правила, предварительные обязательства, жесткий надзор, быстрое исполнение и сдерживающие санкции, и мы полностью используем наш инструментарий для защиты наших граждан и демократий».

Комиссия особенно обратит внимание на обманчивость системы верификации компании с синими галочками и эффективность заметок сообщества. Расследование также будет рассматривать ресурсы X для модерации контента и доступ, который компания предоставляет ученым и исследователям.