СБУ взорвала крымский мост — в третий раз, под водой

В течение дня российские и другие источники сообщали, что крымский мост заблокирован для движения. Только что СБУ раскрыла причину — это уникальная подводная спецоперация.

По сообщению Службы безопасности Украины, подготовка поражения моста длилась несколько месяцев. Его опоры были заминированы, взрывчатка ждала своего часа — который наступил сегодня, 3 июня, в 4:44 утра. В ведомстве отмечают, что ни один гражданский человек не пострадал в результате взрыва.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ» — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Поверхностная часть моста может казаться не слишком поврежденной, но опоры моста сильно повреждены на глубине. Тротиловый эквивалент 1100 кг взрывчатого вещества оставляет мало шансов — сейчас мост находится в аварийном состоянии. Генерал-лейтенант Малюк лично контролировал проведение операции и координировал планирование.

Напомним, впервые керченский мост был поражен взрывом в октябре 2022 года, была существенно повреждена автомобильная проезжая часть Вторая украинская атака моста состоялась в июле 2023 года с помощью морских дронов, которые разрушили один пролет и существенно повредили другой. Учитывая недавнюю успешную массовую атаку российских стратегических аэродромов с невозобновляемыми самолетами, после третьего поражения моста кого-то в российском фсб ждут тяжелые времена.