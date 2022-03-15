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СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине

СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине

Служба безопасности Украины сообщила о задержании хакера, обеспечивающего оккупантам мобильную связь в Украине.

Как установила СБУ, за один день из-за этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них от высшего руководства вражеской армии. С помощью этого коллаборанта враг:

  • анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
  • рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
  • передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении. Он будет отвечать по всей строгости закона, сообщили в СБУ.

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