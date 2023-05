Scarlet Deer Inn – игра с вышитой анимацией персонажей

Чешская студия Attu Games занялась созданием новой игры Scarlet Deer Inn. Это приключенческий платформер с очень необычной графической частью. Игровые кадры и персонажи здесь не нарисованы, а вышиты нитками. В буквальном смысле.

Игру Scarlet Deer Inn разрабатывает команда из двух человек – муж и жена. При этом Лукас занимается вопросами программирования, геймдизайна и анимации, а его жена Ева вышивает кадры анимации для игры. На официальной странице Scarlet Deer Inn в магазине Steam говорится:

Когда авторов спросили, как работает эта игра, они ответили:

Что касается самой игры, то приключенческий платформер Scarlet Deer Inn позволит игроку исследовать окружающий мир, встречаться с интересными персонажами и переживать трогательные истории, «наполненные незабываемыми моментами». Дата выхода игры пока не называется.

Hi, I’m making a game where all characters have embroidered animation. pic.twitter.com/nMgNOsCNKc

— Eva Navratilova (@EvaBalikova) April 29, 2023