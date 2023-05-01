Новости Игры 01.05.2023 в 19:15

Scarlet Deer Inn – игра с вышитой анимацией персонажей

Вадим Карпусь

Автор новостей

Scarlet Deer Inn – игра с вышитой анимацией персонажей

Чешская студия Attu Games занялась созданием новой игры Scarlet Deer Inn. Это приключенческий платформер с очень необычной графической частью. Игровые кадры и персонажи здесь не нарисованы, а вышиты нитками. В буквальном смысле.

Курс Літній табір в Японії
Konnichiwa! На зв'язку літній табір в Японії Ваші діти завітають до Google, Microsoft, Twitter. І це тільки початок!
Забронювати

Игру Scarlet Deer Inn разрабатывает команда из двух человек – муж и жена. При этом Лукас занимается вопросами программирования, геймдизайна и анимации, а его жена Ева вышивает кадры анимации для игры. На официальной странице Scarlet Deer Inn в магазине Steam говорится:

«Каждый кадр персонажа физически вышит, а музыка сделана с использованием традиционных инструментов».

Когда авторов спросили, как работает эта игра, они ответили:

«Кадры нарисованы, сшиты, отсканированы, обрезаны. Затем мы добавляем линии и тени».

Курс
IТ-коледж ITSTEP після 9-го класу
Якщо ваш малий або мала хоче стати айтівцем, можна починати вже
Як?
pic

Что касается самой игры, то приключенческий платформер Scarlet Deer Inn позволит игроку исследовать окружающий мир, встречаться с интересными персонажами и переживать трогательные истории, «наполненные незабываемыми моментами». Дата выхода игры пока не называется.

Источник: essentiallysports


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить