«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%

Как и обещали раньше, в приложении «Резерв+» появилась функция оплаты штрафов. На данный момент она доступна на этапе бета-теста.

Напомним, о возможности оплатить штраф через «Резерв+» начали говорить еще несколько месяцев назад. Чтобы стимулировать нарушителей воинского учета платить штрафы, даже предложили скидку в размере 50% от общей суммы. В начале июня сообщалось, что эта функция заработает до конца месяца. И вот в последний день июня поздно вечером заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о запуске бета-тестирования оплаты штрафов в «Резерв+».

«Все, кто успевает сделать это вовремя — оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024. Потому что таким и должно быть цифровое сервисное государство», — рассказала Екатерина Черногоренко.

Ранее сообщалось, как будет работать оплата штрафов ТЦК в «Резерв+». В приложении можно увидеть уведомление о нарушении правил воинского учета. Оно выглядит как красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с воинским учетом».

Новый раздел четко укажет, в чем именно проявляется нарушение. Например, «не явился после оповещения» или «не прошел военно-врачебную комиссию».

Если нарушение действительно есть, появится кнопка «оплатить штраф». После нажатия на кнопку откроется окно, где будет оповещение о возможности сразу оплатить штраф онлайн, причем со скидкой 50% — если платить добровольно.

Перед оплатой пользователь проверяет свои данные и подписывает уже готовое заявление, которое автоматически отправляется в ТЦК и Службу правопорядка.

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После того как документы обработают, выносится официальное постановление, и тогда уже можно оплачивать через платежную систему прямо в приложении. Квитанция об оплате будет храниться в реестре «Оберіг».

На первом этапе эта функция онлайн оплаты штрафа будет касаться только тех, кто вовремя не обновил свои данные. Впоследствии в приложение «Резерв+» добавят и другие виды нарушений, которые можно будет оплатить онлайн.

Все желающие могут присоединиться к тестированию оплаты штрафов в «Резерв+», заполнив следующую форму.

Ранее Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас каждая третья отсрочка от мобилизации в Украине оформляется через приложение «Резерв+», а за год существования приложения у него уже есть более 4 млн пользователей и более 360 тыс. активных отсрочек. В планах на будущее ─ мгновенное отображение уведомлений от ТЦК в «Резерв+» и новые виды отсрочек.