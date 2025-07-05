Зеленый — хит сезона: NVIDIA побила рекорд по капитализации благодаря буму ИИ

На технорынке сейчас наблюдается бум ИИ, который имеет разные проявления — от появления новых лучших моделей до влияния на психическое здоровье людей. Еще одним следствием всплеска популярности искусственного интеллекта стали существенные финансовые колебания. И именно NVIDIA ловко села на гребень этой волны. Пока другие технологические гиганты только разворачивают «армии» своих ИИ-продуктов, Nvidia продает им всем оружие. Неудивительно, что ее капитализация теперь достигает космических высот.

На этой неделе рыночная стоимость NVIDIA достигла $3,92 трлн, что сделало ее самой дорогой публичной компанией за всю историю. Предыдущий рекорд принадлежал Apple — $3,915 трлн по состоянию на 6 декабря 2024 года. Microsoft также придется сделать глубокий вдох и подвинуться на скамейке запасных.

Почему же капитализация NVIDIA так взлетела? Все просто: искусственный интеллект сейчас на пике, и компании ринулись в погоню за мощными ИИ-моделями, дата-центрами и влиянием. NVIDIA не делает чат-ботов вроде ChatGPT или голосовых ассистентов. Она мыслит глубже и техничнее — например, создала модель Nemotron-4 (340B), которая генерирует синтетические данные для обучения больших языковых моделей (LLM). Но главная ее сила — в поставке графических процессоров, на которых крутится большинство современных ИИ-систем.

Собственно, NVIDIA поставляет чипы почти всем, кто пытается стать новым «королем ИИ». А потому имеет вклад в свой бюджет от каждого игрока на рынке ИИ.

Интересно, что еще две недели назад Nvidia только-только стала крупнейшей компанией, с рыночной стоимостью $3,34 триллиона. И вот — плюс 17,4% к капитализации всего за 14 дней.

Интересный факт: BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, распоряжается более $11,5 трлн (чужих!) денег, но ее собственная стоимость — всего $182,6 млрд. Получается, Nvidia стоит более чем в 21 раз дороже, хотя не управляет деньгами других — она просто печатает будущее.

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Если ИИ-гонка не затормозится — «зеленая команда» NVIDIA продолжит считать зеленые банкноты. И, похоже, здесь еще далеко до финала.

Источник: notebookcheck