Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года

В операционных системах, как и в автомобилях или смартфонах, конкуренция не прекращается. И даже такие гиганты, как Microsoft, не застрахованы от потерь. Новые официальные заявления компании дали основания говорить о серьезном уменьшении количества пользователей Windows. Все свидетельствует о том, что за последние 3 года количество устройств с Windows сократилось на сотни миллионов.

На прошлой неделе старший вице-президент Microsoft Юсуф Мехди написал в блоге, что Windows активна на более чем миллиарде устройств. Звучит неплохо — но есть нюанс. В годовом отчете Microsoft за 2022 год говорится, что тогда Windows 10 и 11 использовали более 1,4 млрд устройств. И если эти цифры официальные и согласованы юристами, то падение аудитории очевидно.

Учитывая все, Microsoft усиленно стимулирует пользователей обновляться до Windows 11, ведь Windows 10 вскоре потеряет поддержку. Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. Если компьютер не поддерживает Windows 11, обновления не будет, и кому-то придется покупать новый ПК. В бизнесе такая модель еще работает, но среди рядовых пользователей это не всегда убедительный аргумент. Домашний компьютер продолжает работать, и для многих это достаточно.

Стоит заметить, что не все 400 млн «беглецов» стали пользователями macOS. Несмотря на популярность MacBook с Apple Silicon, их продажи тоже падают. По данным Statista, доля компьютерного бизнеса в доходах Apple снизилась до 7,7%, хотя когда-то составляла более 85%. Настоящее объяснение другое: все больше людей заменяют ПК на смартфоны и планшеты. Многим этого вполне хватает для повседневных задач, таких как просмотр новостей или фильмов.

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Сегмент пользователей Windows сейчас сосредоточен преимущественно среди геймеров и профессионалов, которые работают с программами, доступными только под Windows. После пандемии всплеск продаж ПК постепенно сошел на нет, и тенденция снова стала нисходящей.

Окончание поддержки Windows 10 может вызвать волну покупок в корпоративном сегменте. Но для домашних пользователей мотивация ниже: даже без обновлений их компьютеры будут работать дальше, пусть и с большими рисками безопасности. Для многих это приемлемая жертва.

И если люди все же ищут замену, то выбор сейчас широкий. MacBook Air с чипом Apple — привлекательный вариант в диапазоне $800-1000, особенно благодаря автономности. А тем, кто ищет что-то бюджетное, подходят разнообразные версии Chromebook. Они популярны в школах, а значит — их юные пользователи с большой вероятностью будут выбирать Google и в дальнейшем.

Когда-то альтернативным системам было трудно конкурировать с Windows из-за популярности Microsoft Office и ограниченной совместимости софта. Но теперь, когда Google Docs и веб-приложения решают большинство задач бесплатно, у пользователей есть больше причин отказаться от привычных решений.

Сокращение базы пользователей Windows — это тревожный сигнал для Microsoft. Люди все чаще выбирают мобильные устройства, облачные сервисы и альтернативные ОС. Чтобы вернуть доверие, компании придется не только обновлять интерфейс или ядро системы — но и переосмыслить роль компьютера в современной жизни пользователя.

Источник: tomshardware