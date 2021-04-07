МВС: Автосалони вже можуть самостійно реєструвати нові автомобілі, першим номер і техпаспорт отримав Toyota RAV4 (відео)





Сервісні центри МВС нагадали, що з 6 квітня 2021 року українські автосалони, виробники, дилери та дистриб’ютори можуть самостійно реєструвати нові транспортні засоби. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 16 лютого 2021 року. Відтак, покупець нового автомобіля може відразу після придбання отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у стінах автосалону.

Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС.

Аби мати можливість брати участь у державній реєстрації суб’єктам господарювання необхідно отримати доступ та стати користувачем Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України. Інструкцію для укладення договору для участі у здійсненні державної реєстрації транспортних засобів суб’єктами господарювання можна вивчити за наступним посиланням.

Нагадаємо, що тепер кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки лише своєї області, незалежно від місця прописки власника. У той же час майбутні водії почали складати іспити за новими екзаменаційними білетами з цікавими дорожними ситуаціями.

Джерело: СЦ МВС України