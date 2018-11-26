Сделки не будет. Переговоры о покупке Plantronics компанией Logitech прошли безрезультатно

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На днях Reuters сообщило, что швейцарский производитель компьютерной периферии Logitech близок к покупке американской компании Plantronics, специализирующейся на беспроводных наушниках. При сумме в $2,2 млрд сделка должна была стать крупнейшей в истории Logitech, но не станет.

Logitech дала соответствующий комментарий TechCrunch, сообщив, что переговоры с Plantronics по поводу заключения сделки о ее приобретении не дали никаких результатов.

В Plantronics тоже опубликовали пресс-релиз, подтвердив факт получения от Logitech предложения о покупке с последующим его обсуждением на уровне советов директоров. Но к настоящему моменту эти переговоры уже закончились безрезультатно.

Источник: Reuters и TechCrunch