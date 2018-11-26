Сделки не будет. Переговоры о покупке Plantronics компанией Logitech прошли безрезультатно
На днях Reuters сообщило, что швейцарский производитель компьютерной периферии Logitech близок к покупке американской компании Plantronics, специализирующейся на беспроводных наушниках. При сумме в $2,2 млрд сделка должна была стать крупнейшей в истории Logitech, но не станет.
Logitech дала соответствующий комментарий TechCrunch, сообщив, что переговоры с Plantronics по поводу заключения сделки о ее приобретении не дали никаких результатов.
В Plantronics тоже опубликовали пресс-релиз, подтвердив факт получения от Logitech предложения о покупке с последующим его обсуждением на уровне советов директоров. Но к настоящему моменту эти переговоры уже закончились безрезультатно.
Источник: Reuters и TechCrunch
- Plantronics была основана в 1961 году, а уже через год компания разрабатывала продукцию для NASA. Во время первой миссии на Луну астронавты использовали устройства Plantronics в качестве штатного оборудования связи. В частности, Нил Армстронг, который первым ступил на поверхность Луны, вышел на связь, используя гарнитуру Plantronics.
- В марте этого года Plantronics приобрела за $2 млрд компанию Polycom, выпускающую системы аудио- и видеоконференцсвязи. Plantronics сотрудничает с такими гигантами индустрии, как Microsoft, Alphabet Inc., Cisco, Siemens, Avaya и другими крупными компаниями.
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