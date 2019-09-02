Seat представил концепт электрокроссовера Cupra Tavascan на платформе VW MEB с мощностью 225 кВт, батареей 77 кВтч и запасом хода 450 км (WLTP)

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Подразделение автопроизводителя Seat представило концепт электрического кроссовера Cupra Tavascan, который будет продемонстрирован широкой публике в конце недели на Франкфуртском автошоу.

Полноприводный концепт построен на модульной электромобильной платформе Volkswagen MEB, при этом используется сразу два электродвигателя (на передней и задней оси) суммарной мощностью 225 кВт (306 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает менее 6,5 секунд. Батарея емкостью 77 кВтч установлена в полу электромобиля, полного заряда хватает для преодоления 450 км по измерительному циклу WLTP.

По словам создателей, эта модель объединяет практичность четырехдверного кроссовера со спортивным характером купе. На передней части кроссовера выделяется светящийся логотип Cupra и оригинальные отверстия, которые используются для оптимизации прохождения воздушного потока и охлаждения блока батарей. С той же целью используется крупный диффузор сзади и специально разработанный дизайн колесных дисков.

Приборная панель состоит из двух крупных «планшетов» — первый 12,3″ предназначен для отображения основных показателей и управления режимами движения, а второй 13″ — для навигации, мультимедиа и настройки дополнительных параметров. Интересно, что при необходимости его можно повернуть в сторону переднего пассажира. В оформлении салона используется карбон, кожа и алькантара, а также LED-подсветка.

Напомним, что в прошлом году Seat представил в Женеве электрический гоночный хэтчбек Cupra e-Racer с мощностью 680 л.с. и разгоном до сотни за 3,2 секунды. В текущем году испанский бренд показал сразу два электромобиля — концептуальный кроссовер Seat el-Born на платформе VW MEB с мощностью 150 кВт, батареей на 62 кВтч и запасом хода 420 км (WLTP), а также серийный сити-кар Seat Mii Electric с мощностью 61 кВт, батареей 36,8 кВтч и запасом хода 260 км (WLTP), продажи которого стартуют до конца текущего года.

Источник: Seat