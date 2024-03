Sega продала Relic Entertainment и сократит 240 рабочих мест в британских студиях

Игровую индустрию продолжает лихорадить. Стало известно, что компания Sega продала студию Relic Entertainment, которая известна как разработчик таких популярных игр как Company of Heroes и Dawn of War. Недавно студия разработала новую Age of Empires для Microsoft. Relic трансформируется в независимую студию и больше не будет частью группы студий Sega.

«Sega тесно сотрудничает с Relic над этим изменением, и мы желаем им всего наилучшего в будущем», — написал Юрген Пост, который является новым руководителем Sega Europe.

Другим студиям, которые остаются в составе Sega, следует готовиться к увольнениям персонала. Компания сократит 240 рабочих мест в Sega Europe, Creative Assembly и Sega HARDlight.

Большинство из 240 сокращений рабочих мест приходится на Creative Assembly и Sega Europe, тогда как из Sega HARDLight будет сокращено «небольшое количество» сотрудников. Пока не идет речь о сокращениях в других студиях Sega, включая Two Point Studios и Sports Interactive.

Creative Assembly уже претерпела ряд увольнений после отмены своего проекта Hyenas в прошлом году.

Компания принесла извинения работникам, если они узнают об увольнении через социальные сети или СМИ. Это связано с юридическим обязательством Sega сначала уведомить Токийскую фондовую биржу.

Сокращение в Sega является очередным актом в длительной серии увольнений, которые повлияли на индустрию игр за последние 12 месяцев. В последнее время почти все крупные игровые компании сокращают штат из-за медленного роста и увеличения расходов.

Источник: gamesindustry

