Новости IT-бизнес 28.03.2024 в 12:59 comment views icon

Sega продала Relic Entertainment и сократит 240 рабочих мест в британских студиях

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Игровую индустрию продолжает лихорадить. Стало известно, что компания Sega продала студию Relic Entertainment, которая известна как разработчик таких популярных игр как Company of Heroes и Dawn of War. Недавно студия разработала новую Age of Empires для Microsoft. Relic трансформируется в независимую студию и больше не будет частью группы студий Sega.

«Sega тесно сотрудничает с Relic над этим изменением, и мы желаем им всего наилучшего в будущем», — написал Юрген Пост, который является новым руководителем Sega Europe.

Другим студиям, которые остаются в составе Sega, следует готовиться к увольнениям персонала. Компания сократит 240 рабочих мест в Sega Europe, Creative Assembly и Sega HARDlight.

Большинство из 240 сокращений рабочих мест приходится на Creative Assembly и Sega Europe, тогда как из Sega HARDLight будет сокращено «небольшое количество» сотрудников. Пока не идет речь о сокращениях в других студиях Sega, включая Two Point Studios и Sports Interactive.

Creative Assembly уже претерпела ряд увольнений после отмены своего проекта Hyenas в прошлом году.

Компания принесла извинения работникам, если они узнают об увольнении через социальные сети или СМИ. Это связано с юридическим обязательством Sega сначала уведомить Токийскую фондовую биржу.

Бізнес англійська.
Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси.
Інформація про курс

Сокращение в Sega является очередным актом в длительной серии увольнений, которые повлияли на индустрию игр за последние 12 месяцев. В последнее время почти все крупные игровые компании сокращают штат из-за медленного роста и увеличения расходов.

Источник: gamesindustry

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить