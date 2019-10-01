Сегодня исполнилось 25 лет Банкнотно-монетному двору НБУ, за это время он изготовил 25 млрд банкнот и 11 млрд монет

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За четверть века Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины изготовил почти 25 млрд банкнот гривны и 11 млрд разменных и оборотных монет. Сегодня Банкнотно-монетный двор (БМД) на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет. Об этом рассказал генеральный директор БМД Владимир Баглай во время пресс-тура, посвященного 25-летию БМД (предприятие было основано 1 октября 1994 года).

Во время визита можно было увидеть производственные мощности предприятия и процесс печати банкнот номиналом 1000 гривен. Эти банкноты гривны нового высокого номинала появятся в наличном обращении с 25 октября 2019 года. Первоначально Национальный банк планирует ввести в оборот около 5 млн штук таких банкнот.

Украина имеет полный цикл изготовления денег от разработки дизайна и производства защищенной бумаги к упаковке готовых банкнот и монет. На производстве используются современные технологии, применяются высокие стандарты и инновационный подход в изготовлении продукции, внедрены высокотехнологичный автоматизированный контроль за качеством продукции. Изготовление всех красок для печати гривны, рецептура которых является государственной тайной, БМД осуществляет самостоятельно из швейцарской сырья. В общем технологические возможности БМД полностью соответствуют международным стандартам.

По словам Владимира Баглая, всю работу по разработке дизайна и систем защиты, изготовления бумаги, а также печать банкнот гривны третьего (образца 2003 — 2007 годы) и четвертого (образца 2014 — 2019) поколений полностью осуществляли специалисты БМД. Всего для того, чтобы разработать дизайн и систему защиты одной банкноты, потребуется около года.

Как отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, система защиты банкнот гривен находится на высоком уровне, сопоставимом с уровнем систем защиты ведущих валют мира. Количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низким.

«Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Самые главные из них — «оконная» защитная лента и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритовому» — отметил Владимир Тищенко.

Владимир Тищенко добавил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает наличные расчеты для граждан и бизнеса более удобными, что поспособствует уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию. Это также позволит существенно сэкономить расходы Национального банка на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Напомним, что НБУ объявил о намерениях ввести в оборот купюру 1000 гривен и вывести монеты 1, 2 и 5 копеек в середине текущего лета. Мелкие монеты перестали принимать для оплаты с сегодняшнего дня, но еще три года их можно будет обменять в банках. А вот невышедшая еще в обращение банкнота номиналом 1000 грн уже успела попасть в скандал из-за обвинений в использовании модифицированных пиратских шрифтов, нарушающих авторские права Adobe.

Источник: НБУ