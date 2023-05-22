«Секретное вторжение» / Secret Invasion — новый (зрелищный!) трейлер к релизу шпионского триллера Marvel о вторжении скруллов на Землю

В следующем месяце (21 июня) на Disney+ очередная крупная премьера — мини-сериал MCU «Секретное вторжение» / Secret Invasion расскажет о попытке скруллов захватить Землю и ознаменует возвращение неповторимого Сэмюэля Л. Джексона к роли Ника Фьюри, чтобы противостоять вторжению коварных инопланетян, способных принимать облик других существ и неживых объектов. По этому случаю Marvel Studios опубликовала новый (весьма зрелищный!) трейлер с большим количеством новых кадров и полный комплект стилизованных постеров с главными персонажами.

Курс DATA ANALYST Ставайте дата аналітоком з нуля, всього за 4 місяці! Більше про курс

Secret Invasion — первый сериал в пределах пятой фазы кинематографической вселенной Marvel. Это свободная адаптация главного кроссовера комиксов Marvel, которую характеризуют как «шпионский триллер», вдохновленный, среди прочего, нуаром «Третий человек» Кэрола Рида и вестерном «Искатели» Джона Форда. По сюжету, Фьюри не сдержал своего обещания найти новый дом для скруллов, поэтому те во главе с главным зачинщиком Гравиком решаются вторгнуться на Землю, создают базу рядом с местом захоронения радиоактивных отходов в россии (потому что скруллы устойчивы к радиации) и начинают первую фазу с заменой супергероев Marvel клонами-самозванцами. В этот раз Фьюри решает не звать на помощь супергероев, а самостоятельно отразить вторжение скруллов (по словам создателя шоу, на это есть веская причина). А еще Фьюри больше не носит привычную пиратскую повязку — так шоуранеры решили подчеркнуть важные изменения в характере ранее бесстрашного и уверенного в себе героя и показать его человеческую уязвимость.

В «Секретном вторженим» вернется много других знакомых персонажей и актеров киновселенной Marvel — кроме Фьюри в безупречном исполнении Сэмюэля Л. Джексона, в минисериале появятся Талос (Бен Мендельсон), Мария Гилл (Коби Смолдерс), Эверетт К. Мартин Фримен) и Джеймс Роуди Роудс (Дон Чидл). А еще в сериале сыграли Эмилия Кларк и Оливия Колман. Эмилия Кларк сыграла Гаю (дочь Талоса, лидера всех скруллов ), которая присоединится к скруллам-захватчикам, а Колман досталась роль британской разведчицы, которая на разных этапах дружила и враждовала с Фьюри.

В сериале «Секретное вторжение» шесть серий по 40-50 минут, премьера на Disney+ — 21 июня. Кстати, Сэмюэл Л. Джексон в недавнем интервью Empire выразил надежду, что он и дальше будет играть Фьюри в будущих проектах Marvel.

Трейлер сериала «Секретное вторжение » — в оригинале (на английском)