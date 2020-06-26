Серийную версию электрокроссовера Nissan Ariya представят 15 июля 2020 года, она должна получить запас хода порядка 500 км
Японский автопроизводитель Nissan объявил дату анонса долгожданного электрического кроссовера Nissan Ariya, который поможет хэтчбеку Nissan Leaf удерживать интерес публики к электромобилям бренда. Одноименный концепт был впервые показан на Токийском автосалоне в октябре прошлого года, а его серийную версию представят 15 июля 2020 года.
Представители бренда утверждают, что разница между концептом и серийной версией Nissan Ariya будет минимальной, приведя в качестве примера другие пары концепт-серийная модель.
Электрокроссовер Nissan Ariya получил новую электрическую полноприводную платформу CMF-EV с двумя двигателями на каждой из осей. По данным инсайдеров, серийный электрокроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд, а запас хода составит 480 км (300 миль по измерительному циклу EPA). Блок батарей неизвестной пока емкости будет охлаждаться с помощью жидкости.
Во время анонса нам расскажут точные характеристики, время выхода на рынок и ценник новинки.
Источник: InsideEV’s, Nissan