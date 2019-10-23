В Токио представили концепт электрокроссовера Nissan Ariya, его серийная версия с запасом хода 480 км выйдет ориентировочно в 2021 году

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Японский автопроизводитель Nissan представил на Токийском автосалоне концепт электрического кроссовера Nissan Ariya, который превратится в серийную модель уже в 2021 году.

Во время презентации новинки разработчики уделили максимальное внимание ее дизайну, а вот точные технические характеристики пока не озвучивались. Создатели лишь отметили, что Nissan Ariya будет построен на новой электрической полноприводной платформе CMF-EV с двумя двигателями на каждой из осей, а также огласили габаритные размеры — 4600x1920x1630 мм.

По данным инсайдеров, серийный электрокроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд, а запас хода составит 480 км / 300 миль по измерительному циклу EPA. При этом блок батарей неизвестной пока емкости будет охлаждаться с помощью жидкости, чего так не хватает популярной модели Nissan Leaf.

Дизайн Nissan Ariya является продолжением стиля, заданного концептом 2017 года Nissan IMx, его выделяют V-образная комппоновка передней части, задняя светотехника во всю ширину кузова, короткие свесы и «аэродинамические» 21-дюймовые легкосплавные колесные диски. Электрокроссовер поддерживает фирменную систему автономного вождения ProPILOT 2.0, которая позволяет водителю убрать руки с руля и наслаждаться поездкой. Припарковать автомобиль можно с помощью смартфона и функции ProPILOT Remote Park.

Салон концепта отличается стильной минималистичностью, однако серийная версия скорее всего получит более приземленное оформление интерьера. Приборная панель представляет собой 12,3-дюймовый сенсорный экран с обратной связью, дополненный единственной физической кнопкой старта. Переключатели под экраном также сенсорные, как впрочем и на спицах руля, обновление программного обеспечения происходит по воздуху (Firmware Over The Air).





Серийная версия Nissan Ariya скорее всего будет представлена во второй половине 2021 года, она станет одним их представителей обещанной производителем группы из восьми новых электромобилей

Источник: Nissan