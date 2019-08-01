Сервис Amazon Personal Shopper будет ежемесячно предлагать индивидуально подобранную модную одежду. Но пока только для женщин





Компания Amazon объявила о запуске нового сервиса, ориентированного на любителей одеваться в соответствии с современными модными тенденциями. Теперь подписчики Prime будут ежемесячно получать курируемые рассылки с подборками модной одежды.

Сервис под названием Personal Shopper позволит подписчикам Prime пройти небольшой опрос об их предпочтениях и модных тенденциях, а затем они смогут получать посылки с одеждой, соответствующей их пожеланиям. В опросе у пользователей выясняются предпочитаемые модели одежды, их размеры, бюджетные предпочтения и стили одежды, которые им больше нравятся. Этот опрос направляется непосредственно в команду стилистов Amazon, которая затем подбирает товары и бренды на основе ответов каждого человека.

В каждую ежемесячную коробку будет включено до восьми предметов одежды, которые подписчик может просмотреть перед отправкой. У пользователей сервиса будет 7-дневный период на примерку, а затем им предстоит определить, что они хотят оставить себе и заплатить за эти предметы одежды. Остальные предметы, которые не подошли или не понравились, можно снова сложить в коробку, запечатать и отправить обратно. Обратная отправка уже оплачена. Стоимость сервиса Personal Shopper составляет $4,99 в месяц. Но на текущий момент она доступна лишь для ограниченного круга пользователей. Фактически, воспользоваться ею могут только женщины, которые носят одежду с размерами 0–24 и XS–XXL/3X и женскую обувь с размерами 5–12. Версия сервиса для мужчин всё ещё находится на этапе разработки.

Отметим, это не первая попытка Amazon выйти на прибыльный рынок моды. Несколько месяцев назад компания запустила новый инструмент на основе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который поможет покупателям найти одежду для покупки.

Источник: The Verge