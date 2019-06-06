Amazon запустила «Shazam для одежды» — поиск предметов одежды на базе фотографий с применением ИИ





Несмотря на то, что компания Amazon является одним из крупнейших онлайн-магазинов, есть ещё сегменты рынка, которые ею не охвачены должным образом. Если говорить конкретнее, то речь идёт о рынке одежды и моды. И чтобы легче было проникнуть на этот прибыльный рынок, компания представляет новый инструмент на основе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который поможет покупателям найти одежду для покупки.

Фактически, StyleSnap представляет собой Shazam для одежды, встроенный в мобильное приложение Amazon. Пользователи могут сфотографировать приглянувшуюся им одежду или загрузить уже готовое изображение, а StyleSnap при помощи машинного обучения сможет определить, что запечатлено на фотографии, и поможет найти похожие товары для покупки на Amazon.com.

Пока неизвестно, насколько эффективной окажется работа StyleSnap. Искусственный интеллект сможет легко идентифицировать основные предметы одежды, такие как юбки-карандаш или фланелевые рубашки. Но это на самом деле не особо поможет потребителям, которые обычно могут сами идентифицировать эти предметы. Будет ли эта функция эффективно определять нишевые элементы и стили, ещё предстоит выяснить и оценить.

Отметим, это не первая попытка Amazon скрестить моду и технологии. В 2017 году компания выпустила камеру Echo Look, которая давала пользователям рекомендации в сфере моды.

Источник: The Verge