Сервис «Безопасное вождение» от стартапа «Штрафы UA» мотивирует водителей ездить безопасно, предлагая кэшбек на автостраховку





Украинский стартап «Штрафы UA» совместно с Министерством инфраструктуры выпустили приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Разработанная система позволяет оценить манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его улучшать ее. За ответственное поведение водитель получает награду — до 18% кэшбека от суммы страхования.

Сервис «Безопасное вождение» запустился 10 января 2020 года и уже пользуется спросом среди водителей Украины — всего за месяц им стали пользоваться более 10500 человек. Приложение предлагает водителю на базе его рейтинга вождения кэшбек на страхование. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасного стиля вождения. Первый рейтинг управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбек. По данным сервиса большинство водителей (83%) превышают безопасную скорость вождения. Также существенной является проблема использования мобильного телефона во время вождения, что в 50% случаев приводит к аварийным ситуациям.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо запустить приложение «Штрафы UA», нажать кнопку «Безопасное вождение» и активировать функцию, нажав кнопку «Начать использования» (при необходимости авторизоваться). После начала поездки системы автоматически запускает анализ в фоне, после завершения поездки — автоматически рассчитывает и предоставляет рейтинг, выдавая оповещение.

«Приложение «Штрафы UA» работает с 2016 года(в данный момент у сервиса 150,000 активных пользователей). За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий, хотя именно для этого она предназначена. Изучая опыт различных стран мы поняли, что эту проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя заведомо более ответственному управлению. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Так родилась идея разработать приложение, которое это позволяет сформировать легко и удобно. Но проблема не будет решена, если города не будут заинтересованы в формировании культуры сознательного вождения» — отметил Денис Дмитров, основатель сервиса «Штрафы UA».

Стартап также разработал виджет для городов, который позволяет водителям, которые едут в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в той или иной местности. Уже сейчас можно посмотреть к чему готовиться в каком регионе. Например, водители Николаевской области пока оказались наиболее ответственными, так как делают меньше нарушений, чем водители в других городах. Рейтинг сознательного вождения в Николаеве сейчас самый высокий в Украине — 3,9, самый низкий в ​​Волынской области — 2,7.

По данным Госкомстата Украины больше всего аварий происходит во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях, это самые опасные регионы по стилю вождения.

«Чтобы решить проблему, нужно массово приобщиться к формированию осознания, что аварии может не произойти. Мировая практика показывает, что этого можно достичь благодаря рейтингованию городов и стран. Например, в США для этого используют NHTA (National Highway Traffic Safety Administration). Считаю, что руководители украинских областей и мэры городов должны уделять внимание и следить за рейтингом в своей местности. Таким образом вместе, надеюсь, сможем свести количество аварий к минимуму», — отметил Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины.

Сейчас приложение работает только на iOS-смартфонах, однако разработчики также планируют запуск Android-версии. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Команда также активно работает над формированием сообщества безопасного вождения, привлекая социально ответственный бизнес, к примеру, уже есть готовность присоединиться к кэшбеку одной из украинской сети заправок.

Источник: Штрафы UA