Сервис Bolt открыл возможность оставлять водителям чаевые, но только в течение 15 минут после окончания поездки

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Сервис по вызову такси Bolt запустил новую функцию, благодаря которой пассажиры могут оставлять чаевые водителям в конце поездки. Отметим, что данная возможность доступна пользователям сервиса Uber еще с 2017 года.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо обновить приложение Bolt до последней версии. Тогда пассажир сможет оставить чаевые после того, как поставит оценку водителю. В приложении пассажир сможет выбрать один из предложенных вариантов чаевых или самостоятельно ввести любую сумму. Опция будет доступна в течение 15 минут после окончания поездки. Водители получат все деньги, оставленные в качестве чаевых. Функция будет внедряться в течение месяца для клиентов Bolt, которые пользуются устройствами на базе Android и iOS.

«Каждый день водители Bolt обеспечивают перевозку большого количества пассажиров и заботятся о том, чтобы пользователи сервиса могли безопасно и комфортно добраться до места назначения. Мы вводим новую функцию для того, чтобы пассажиры могли выразить свою благодарность водителям и поддержать их в это трудное время», ― отметил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

В этом году сервис вызова такси Bolt также научился добавлять остановки в маршрут движения. На фоне пандемии коронавируса компания Bolt ввела новую категорию авто Isolated с автомобилями, оснащенными прозрачными перегородками между передними и задними сиденьями салона.

Несмотря на связанные с карантином ограничения, Bolt официально подтвердил планы по запуску в Украине сервиса доставки еды Bolt Food и проката электросамокатов Bolt. Оба сервиса должны заработать в нашей стране в течение лета.

Источник: Bolt