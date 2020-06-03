Официально: Bolt запустит в Украине сервис доставки еды Bolt Food и прокат электросамокатов Bolt на протяжении лета

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Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ним ограничения, сервис Bolt подтвердил свои планы по скорому запуску в Украине сервиса доставки еды Bolt Food и сервиса проката электросамокатов. Соответствующее заявление сделал кантри-менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный в комментарии для ресурса AIN.UA.

По словам представителя компании, компания Bolt уверенно чувствует себя на рынке Украины и глобальный офис продолжит инвестировать в страну, в отличие от того же Uber, который принял решение с сегодняшнего дня закрыть в Украине сервис Uber Eats.

Сервис по прокату электросамокатов компания Bolt готовилась запустить еще весной 2020 года, для чего даже была запущена тестовая площадка на территории UNIT.City. Из-за карантина запуск перенесли на лето, при этом его запустят сразу в нескольких районах Киева с большим количеством самокатов.

Также уже в текущем месяце компания также объявит точную дату запуска сервиса доставки еды Bolt Food. Компания уже провела переговоры с сотнями ресторанов и собирает под запуск команду и курьеров в Киеве. Сервис будет постепенно запускаться в городах присутствия Bolt в Украине.

Напомним, ранее в Украине объявил о закрытие сервиса Uber Eats, а также появилась информация о том, что свою работу в Украине прекращает и сервис доставки еды Menu.ua, а компания Menu Group уходит из Украины.

Источник: AIN.UA