HealthTech-сервіс Liki24.com створив мобільні застосунки для iOS та Android

Український сервіс Liki24.com запустив мобільні застосунки для iOS та Android, щоб зробити процес пошуку, замовлення і доставки ліків зручнішим. За словами розробників, додаток відрізняється інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і є логічним доповненням HealthTech-платформи, сайт якої щомісяця відвідує понад 2 млн користувачів.

Застосунок Liki24.com для iOS та Android був створений заради покращення користувацького досвіду мільйонів власників мобільних пристроїв, 73% з яких, згідно з дослідженням Google Smart Shopper 2021, використовують смартфон для пошуку інформації про товар і здійснення онлайн-покупок.

«Перший великий крок ми зробили всього за 6 днів — команда розробила прототип під час внутрішнього хакатону. Протягом місяця ми тестували і вдосконалювали наш додаток, а наразі він доступний для користувачів Android та iOS», ― прокоментував CPO Liki24.com Сергій Клєбанов.

«Наша мета ― надавати українцям доступ до якісних ліків без зайвих витрат часу і коштів. Ми помітили тенденцію до збільшення кількості відвідувань нашої платформи з мобільних пристроїв, тож запуск застосунку став одним із пріоритетних напрямів стратегії розвитку нашого сервісу», ― підкреслив співзасновник і СEO Liki24.com Антон Авринський.

Зазначимо, що Liki24.com — це міжнародна компанія з українським корінням, яка була заснована в 2017 році та представляє платформу для пошуку, порівняння цін, замовлення й доставки ліків з аптек. Він співпрацює з понад 5 тис. аптек по всій Україні, а доставка наразі можлива у 25 тис. населених пунктів. Раніше сервіс запустив у Києві цілодобову доставку медикаментів протягом 30 хвилин та безкоштовну онлайн-консультацію фармацевтів щодо підбору і вживання ліків.

Джерело: Liki24.com