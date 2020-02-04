Сервис вызова такси Bolt запустил услуги Pets и Delivery во Львове, Харькове и Одессе

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Сервис заказа поездок Bolt расширил перечень услуг и запустил услугу по перевозке животных и курьерскую доставку во Львове, Харькове и Одессе.

Отвезти кошку к ветеринару или привезти домой купленного щенка теперь можно выбрав категорию Pets в приложении Bolt. Для комфортной перевозки питомца и во избежание загрязнения салона автомобиля необходимо использовать специальные средства: подстилку для животного, клетку или переноску и влажные салфетки.

Отметим, что сервис Pets появился в Киеве в конце декабря 2019 года.

Зустрічай нову категорію Bolt Pets 🐶 Зустрічай нову категорію Bolt Pets 🐶Тепер пересуватись містом зі своїм улюбленцем стало ще комфортніше 💚Для цього завантажуй додаток Bolt 👉 http://bit.ly/BoltAppDownloadПісля вибору адреси призначення, обирай категорію Pets.Не забувай про спеціальний контейнер та інші засоби для безпечного перевезення тварин. Якщо ти везеш велику тварину, обов’язково зателефонуй водію, щоб попередити його.А в тебе є домашній улюбленець? 🐱 Опубліковано Bolt Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Также во Львове, Харькове и Одессе теперь будет активна курьерская доставка Delivery для перевозки грузов и небольших пакетов.

Для заказа услуги достаточно выбрать категорию Delivery в приложении Bolt и оставить водителю контакты получателя. Чтобы защитить интересы клиентов, каждая посылка будет застрахована.

Представители сервиса подчеркнули, что перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества, а также другие предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством.

Сервис Delivery также был запущен в тестовом режиме в Киеве в октябре 2019 года.

«Мы рады сообщить, что после успешного тестирования услуг Pets и Delivery в Киеве, мы запускаем их и во Львове, Харькове и Одессе. За короткий срок они стали востребованными и популярными в столице. Я уверен, что спрос на сервисы Pets и Delivery в будет таким же высоким, как и в Киеве», — прокомментировал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Напомним, что недавно сервис вызова такси Bolt научился добавлять остановки в маршрут движения, а также начал сотрудничать с Государственным агентством автомобильных дорог (Укравтодор). Цель сотрудничества — просветительские проекты, касающиеся безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.

Источник: Bolt