Укравтодор ударился в коллаборативность. Новым партнером дорожников стал такси-сервис Bolt

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Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) продолжает заключать партнерства с компаниями из дорожной индустрии, окружая себя все большим числом «друзей». В прошлом месяце ведомство «подружилось» с популярным навигационный сервис Waze, пообещав теперь оперативно реагировать на жалобы автомобилистов, а сегодня объявило о начале сотрудничества с не менее известным сервисом такси Bolt.

Цель сотрудничества — просветительские проекты, касающиеся безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.

В Укравтодоре рассчитывают, что сотрудничество с Bolt поможет заметно повысить уровень безопасности дорожного движения.

Подробнее о самих проектах нам обещают рассказать в ближайшее время.

Но будем надеяться, что это «стратегическое партнерство» это не сотрудничество ради сотрудничества, а инициатива, которая в итоге действительно поможет сделать автомобильные дороги безопаснее для всех участников.

Источник: КМУ