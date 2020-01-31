Укравтодор ударился в коллаборативность. Новым партнером дорожников стал такси-сервис Bolt
Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) продолжает заключать партнерства с компаниями из дорожной индустрии, окружая себя все большим числом «друзей». В прошлом месяце ведомство «подружилось» с популярным навигационный сервис Waze, пообещав теперь оперативно реагировать на жалобы автомобилистов, а сегодня объявило о начале сотрудничества с не менее известным сервисом такси Bolt.
Цель сотрудничества — просветительские проекты, касающиеся безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.
В Укравтодоре рассчитывают, что сотрудничество с Bolt поможет заметно повысить уровень безопасности дорожного движения.
Подробнее о самих проектах нам обещают рассказать в ближайшее время.
Но будем надеяться, что это «стратегическое партнерство» это не сотрудничество ради сотрудничества, а инициатива, которая в итоге действительно поможет сделать автомобильные дороги безопаснее для всех участников.
Источник: КМУ