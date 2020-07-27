Сервисы Garmin постепенно возвращаются к работе после недавнего крупного сбоя

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Garmin начинает потихоньку восстанавливать работу своих сервисов для спорта после недавней крупного сбоя, обусловленного атакой вируса-вымогателя от русских хакеров Evil Corp — фирменная система Garmin Connect, обеспечивающая работу мобильных приложений и синхронизацию данных пользователей, не работала с прошлой среды, 22 июля.

Некоторые службы восстановили работу полностью, другие — только частично; также заработала синхронизация, что подтверждается многочисленными сообщениями пользователей в соцсетях. Возвращение сервисов к работе подтверждает и официальная страничка Garmin Connect, отображающая статус отдельных служб. Так, на момент написания этой новости полностью восстановлена работ Garmin Golf, Garmin Dive и LiveTrack, тогда как Garmin Connect, vivofit Jr., ConnectIQ пока работают с ограничениями.

Разработчик популярного спортивного приложения Strava сообщил о возобновлении обслуживания Garmin Connect, предупредив, что загрузка данных с устройств пользователей может занять неделю или даже больше.

Масштабный сбой в системе Garmin Connect произошел 22 июля, после чего фирменные сервисы и приложения по всему миру полностью прекратили свою работу и оставались недоступными до утра понедельника, 27 июля. СМИ связывают этот сбой с атакой вируса-вымогателя WastedLocker, за которым стоит команда русских хакеров Evil Corp. В Garmin официально причины сбоя так и не прокомментировали.

Источник: The Verge