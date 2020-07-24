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Сервисы Garmin оказались недоступны по всему миру. Причиной сбоя называют атаку вируса-вымогателя от русских хакеров Evil Corp

Сервисы Garmin оказались недоступны по всему миру. Причиной сбоя называют атаку вируса-вымогателя от русских хакеров Evil Corp

Сервисы Garmin оказались недоступны по всему миру. Причиной сбоя называют атаку вируса-вымогателя от русских хакеров Evil Corp


23 июля компания Garmin, хорошо известная своими трекерами активности, умными часами и различными устройствами для спортсменов, объявила о крупном сбое в системе Garmin Connect, которая обеспечивает работу мобильных приложений и отвечает за синхронизацию данных пользователей. В результате сбоя все онлайн-сервисы компании оказались недоступны по всему миру, в том числе и в Украине, где немало поклонников этого бренда. На момент написания этой заметки сервисы Garmin остаются недоступными.

Сбой затронул и колл-центр технической поддержки Garmin, оставив пользователей без основного канала коммуникации.

Состояние служб Garmin Connect

О причинах сбоя в официальных каналах не говорится, но сайт ZDNet, ссылаясь на тайваньское издание iThome и сообщения сотрудников Garmin в соцсетях сообщило, что Garmin атаковали хакеры, которые нарушили работу внутренней инфрастуктуры и производственные системы.

Сообщается, что хакеры «положили» не только службу Garmin Connect, но и некоторые производственные линии в Азии. Предполагается, что Garmin понадобится минимум два дня, чтобы все исправить.

В разговорах некоторые сотрудники Garmin объясняли сбой атакой вируса-вымогателя WastedLocker, но пока нет никаких подтверждений этим сведениям.

Первые упоминания о вирусе WastedLocker появились в отчетах Fox-IT и MalwareBytes в июле 2020 года. Тогда говорилось, что его создала команда хакеров Evil Corp, которую связывают с российскими спецслужбами. Проникая в сеть, вирус создает шифрованные файлы с названием организации-жертвы и припиской wasted («потрачено»), требуя в качестве выкупа сумму от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах.

Источник: ZDNet и AndroidCentral

 

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