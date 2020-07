Сервисы Garmin оказались недоступны по всему миру. Причиной сбоя называют атаку вируса-вымогателя от русских хакеров Evil Corp

23 июля компания Garmin, хорошо известная своими трекерами активности, умными часами и различными устройствами для спортсменов, объявила о крупном сбое в системе Garmin Connect, которая обеспечивает работу мобильных приложений и отвечает за синхронизацию данных пользователей. В результате сбоя все онлайн-сервисы компании оказались недоступны по всему миру, в том числе и в Украине, где немало поклонников этого бренда. На момент написания этой заметки сервисы Garmin остаются недоступными.

Сбой затронул и колл-центр технической поддержки Garmin, оставив пользователей без основного канала коммуникации.

О причинах сбоя в официальных каналах не говорится, но сайт ZDNet, ссылаясь на тайваньское издание iThome и сообщения сотрудников Garmin в соцсетях сообщило, что Garmin атаковали хакеры, которые нарушили работу внутренней инфрастуктуры и производственные системы.

This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2)

— Garmin (@Garmin) July 23, 2020