Сериал «Властелин колец»: актер Рори Киннир рассказал, почему время Тома Бомбадила наконец-то настало

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Рори Киннир поделился эксклюзивными подробностями о появлении Тома Бомбадила во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Почти столетие прошло с тех пор, как Джон Р. Р. Толкин создал Тома Бомбадила. Этот загадочный персонаж впервые появился в книгах автора в 1930-х годах, но до сих пор не попадал на большие экраны. Рори Киннир, который воплотит Бомбадила во втором сезоне «Кольца власти», объясняет причины такого длительного отсутствия.

«Думаю, в предыдущих адаптациях, как говорил Питер Джексон, этот персонаж не обязательно двигает сюжет вперед», — отмечает Киннир в эксклюзивном интервью для GamesRadar+. «Но на страницах книг и в воображении читателей он предстает как невероятный персонаж с огромными знаниями, чувством юмора и жизненной энергией. Он олицетворяет всю историю Земли и Средиземья».

Киннер подчеркивает преимущества сериального формата для раскрытия такого персонажа:

«В многосезонном телесериале есть больше времени для исследования этих историй. Шоураннеры Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей создают для него роль, которая отличается от книжной».

Говоря об уникальности Тома Бомбадила, актер добавляет:

«Толкин создал образ Тома Бомбадила настолько многогранным, что читатели могут по-разному трактовать этого персонажа. Его загадочность позволяет каждому представлять Бомбадила по-своему. Думаю, в этом и заключается его сила — как для воображения читателя, так и для потенциальных взаимодействий с Незнакомцем и его роли в «Кольцах власти»».

Дэниел Вейман, который играет Незнакомца, дополняет слова Киннира:

«Даже когда Бомбадила нет во всех сценах книги, он всегда будто присутствует, потому что он такой необыкновенный. Он словно сопровождает вас в путешествии по книгам. Думаю, это прекрасно работает и для путешествия Незнакомца. Присутствие Бомбадила настолько необычно, что даже когда вы не с ним, он остается в ваших мыслях из-за того, как он взаимодействовал с вами».

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Премьера второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» состоится 29 августа. Зрители смогут увидеть сразу три эпизода.

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