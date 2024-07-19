Незнакомец из сериала «Властелин колец» — Гэндальф? Актер Дэниел Вейман рассказал про персонажа во 2 сезоне

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Персонаж Сериала «Властелин колец: Кольца власти», известный как Незнакомец — это Гэндальф, по мнению большинства фанатов. Однако актер Дэниел Вейман ничего об этом не знает и даже не спрашивал у съемочной группы.

«Этот вопрос я никогда не задавал телевизионщикам. Этот вопрос может возникнуть у людей «на кухнях», — ответил актер Total Film.

Вейман подтверждает, что Незнакомец является Истари, одним из пяти волшебников Средиземья. То есть он может быть Гэндальфом, Саруманом, Радагастом, или одним из двух безымянных Голубых Волшебников.

«Многие люди говорят со мной о Сарумане, они намекают на то, что Саруман также знал хоббитов. Они также говорят о Голубых Волшебниках. Очевидно, это действительно хороший, сильный резонанс, не так ли? Но для меня радость от этого заключается в том, что он переживает эти взаимодействия, эти новые впечатления, с новыми существами и новыми землями, которых мы никогда раньше не видели». «Конечно, мы хотели бы знать, что происходит. Нам нравится знать конец. Но есть что-то действительно радостное в том, чтобы просто быть, особенно с этим персонажем, который появился из ниоткуда. Мы видели его «рождение». Мы видели, через что он прошел. Это немного похоже на то, как ребенок учится ходить, учит язык, он быстро перематывает это со скоростью в 75 раз».

Во втором сезоне «Властелин колец: Кольца власти» Незнакомец Веймана преодолевает суровые пустыни Рун вместе со своим товарищем, харфуткой Нори, которую играет Маркелла Кавена, в поисках собственной личности. Пока их приключения продолжаются, Незнакомцу постоянно снится сон, в котором он видит парящий в воздухе посох — посох, который меняет форму и цвет, превращаясь из коричневого в белый.

«В новом сезоне он вдруг оказывается на этой жаркой дороге, и в его сознании начинает выкристаллизовываться то, что он хочет узнать, ради чего он здесь. Все эти разные цвета во сне, где он сталкивается с различными возможностями, как это путешествие могло бы продолжаться, он осознает, насколько ему не хватает обучения с точки зрения способностей, которые у него есть — очень эпизодически в начале, и более целенаправленно в конце первого сезона», — говорит Вейман. Незнакомец никого случайно не ранит, если его силы снова выйдут из-под контроля. «Он не хочет совершить ту же ошибку. Он здесь не для того, чтобы получить власть. Он пытается выяснить свою цель, пытается понять через взаимодействие в чем его предназначение. Я думаю, что он действительно доверяет отношениям с Нори».

Незнакомец также осознает, темноту, растущую в Средиземье. «В этом сезоне он больше осознает, насколько все это может быть губительным для Средиземья. Его отношение к злу становится более конкретизированным во втором сезоне, а это означает, что он лучше понимает, что для Нори и других существ, которых они встречают, означает наступление темноты», — говорит Вейман.

В целом, все изложенное больше похоже на характер Гэндальфа, а не Сарумана. Однако мало известно, каким был Саруман до того, как стал злым в Третью эпоху. Второй сезон «Властелина колец» начнется 29 августа на Amazon Prime Video.

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Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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