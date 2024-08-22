Второй сезон «Властелин колец» почти как трилогия Питера Джексона: 1500 орков в гриме и актер, который кует настоящие кольца

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Келебримбор научился ковать кольца? Осторожно, Amazon, вы играете с огнем.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon Prime Video поражает своим размахом. По информации издания Nerdist, которое посетило съемочную площадку, в новых эпизодах задействовали более 1500 актеров в полном гриме орков. Это свидетельствует об амбициозности проекта и его приближении по масштабу к кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

Чарльз Эдвардс, который исполняет роль эльфийского кузнеца Келебримбора, подошел к своей роли с особой ответственностью. Актер рассказал изданию Deadline, что даже научился ковать настоящие кольца.

Charles Edwards, who plays Lord Celebrimbor in #TheRingsOfPower, reveals how he took lessons in ring making to enable him to forge the Rings of Power in Season 2. He says that he did make «an actual» ring out of «cheap» metal that’s now tucked away at his home pic.twitter.com/iSvzwq1TDP — Deadline (@DEADLINE) August 21, 2024

«Я прошел обучение и выковал собственное кольцо, которое храню дома. Оно не слишком декоративное… Думаю, это металл низкого качества, но я только начинал», — поделился Эдвардс, добавив, что это было частью его подготовки к роли.

Недавно создатели сериала выложили новый видеоролик, который дает представление о предстоящих событиях. В нем показали взаимодействие между Сауроном и Адаром. Это также первая возможность увидеть Сэма Хэзелдайна в роли Адара, которую он перенял от Джозефа Моула.

Онлайн-курс "Маркетолог" від Laba. Дізнайтесь, як використовувати маркетинг ефективніше та драйвити прибуток вашої компанії. Досвід і фідбек від СЕО бренд-маркетингової агенції. Детальніше про курс

Премьера второго сезона «Властелин колец» состоится 29 августа. Зрители смогут посмотреть сразу три эпизода, а остальные будут выходить каждую неделю. Сериал рассказывает о событиях Второй эпохи Средиземья и является приквелом к известной трилогии «Властелин колец».

Источник: Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.