Новости Кино 22.08.2024 в 16:09 comment views icon

Второй сезон «Властелин колец» почти как трилогия Питера Джексона: 1500 орков в гриме и актер, который кует настоящие кольца

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

Второй сезон «Властелин колец» почти как трилогия Питера Джексона: 1500 орков в гриме и актер, который кует настоящие кольца

Раздел Кино выходит при поддержке?

Келебримбор научился ковать кольца? Осторожно, Amazon, вы играете с огнем.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon Prime Video поражает своим размахом. По информации издания Nerdist, которое посетило съемочную площадку, в новых эпизодах задействовали более 1500 актеров в полном гриме орков. Это свидетельствует об амбициозности проекта и его приближении по масштабу к кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

Чарльз Эдвардс, который исполняет роль эльфийского кузнеца Келебримбора, подошел к своей роли с особой ответственностью. Актер рассказал изданию Deadline, что даже научился ковать настоящие кольца.

«Я прошел обучение и выковал собственное кольцо, которое храню дома. Оно не слишком декоративное… Думаю, это металл низкого качества, но я только начинал», — поделился Эдвардс, добавив, что это было частью его подготовки к роли.

Недавно создатели сериала выложили новый видеоролик, который дает представление о предстоящих событиях. В нем показали взаимодействие между Сауроном и Адаром. Это также первая возможность увидеть Сэма Хэзелдайна в роли Адара, которую он перенял от Джозефа Моула.

Онлайн-курс "Маркетолог" від Laba.
Дізнайтесь, як використовувати маркетинг ефективніше та драйвити прибуток вашої компанії. Досвід і фідбек від СЕО бренд-маркетингової агенції.
Детальніше про курс

Премьера второго сезона «Властелин колец» состоится 29 августа. Зрители смогут посмотреть сразу три эпизода, а остальные будут выходить каждую неделю. Сериал рассказывает о событиях Второй эпохи Средиземья и является приквелом к известной трилогии «Властелин колец».

Исилдур встречает Шелоб: актер сериала «Властелин колец» рассказал о битве с монстром

Источник: Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить