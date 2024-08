Второй сезон «Властелин колец» почти как трилогия Питера Джексона: 1500 орков в гриме и актер, который кует настоящие кольца

Келебримбор научился ковать кольца? Осторожно, Amazon, вы играете с огнем.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon Prime Video поражает своим размахом. По информации издания Nerdist, которое посетило съемочную площадку, в новых эпизодах задействовали более 1500 актеров в полном гриме орков. Это свидетельствует об амбициозности проекта и его приближении по масштабу к кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

Чарльз Эдвардс, который исполняет роль эльфийского кузнеца Келебримбора, подошел к своей роли с особой ответственностью. Актер рассказал изданию Deadline, что даже научился ковать настоящие кольца.

Charles Edwards, who plays Lord Celebrimbor in #TheRingsOfPower, reveals how he took lessons in ring making to enable him to forge the Rings of Power in Season 2. He says that he did make «an actual» ring out of «cheap» metal that’s now tucked away at his home pic.twitter.com/iSvzwq1TDP

