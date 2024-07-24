Сериал «Властелин колец» — первый взгляд на Мирданию, которая, вероятно, разоблачила Саурона

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Amazon показала персонажа сериала «Властелин колец: Кольца власти» Мирданию, приближенную к создателя колец Келебримбора, которую играет Амелия Кенворти.

«Мирдания является протеже мастера Келебримбора. Верность Мирдании будет проверена, когда в Эрегион прибудет неожиданный гость, который может навсегда изменить судьбу эльфийских кузнецов», — отмечает Амазонка.

Келебримбор, которого сыграл Чарльз Эдвардс, является персонажем произведений Толкина. Мастер-кузнец, который в первом сезоне, вместе с Галадриэль, Элрондом и скрытым Сауроном, выковал три эльфийских перстня власти.

Описание очень краткое и расплывчатое, но из истории «Властелина колец» можно попытаться узнать больше. Три эльфийских перстня были выкованы Келебримбором, Единое Кольцо — Сауроном, но семь колец гномов и девять колец людей были общим «проектом». После того, как Саурон был изгнан из эльфийского общества, он изменил облик и обратился к эльфийским кузнецам в Эрегионе, чей разум был омрачен тщеславием. Келебримбор, в частности, хотел жить в соответствии с наследием своего деда, Феанора, лучшего эльфийского мастера, который сделал Палантиры и многое другое, но был причастен к первому убийству других эльфов.

Предыдущие материалы о втором сезоне «Властелин колец: Кольца власти» показывают, что история приближается к периоду, в котором Саурон общался с кузнецами Эрегиона и вмешивался в изготовление семи и девяти колец гномов и людей.

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Вероятно, зрители уже слышали голос Мирдании в трейлере, когда кто-то сказал: «Мне кажется, он все время был среди нас». Таким образом, хотя персонаж Амелии Кенворти не происходит от Толкина, он занимает заметное место в сюжете сериала. Amazon должна рассказать больше о втором сезоне «Властелина колец» на Comic-Con в Сан-Диего в эти выходные.

Источник: Polygon

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