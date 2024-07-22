Сериал «Властелин колец» получил собственный дом — Amazon купила британскую студию Bray, где его снимали

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Amazon Prime Video приобрела 70-летнюю британскую киностудию Bray, где снимали «Властелин колец: Кольца власти». Сумма сделки неизвестна, в частности, Amazon будет снимать на Bray второй сезон сериала «Цитадель» братьев Руссо в сентябре.

Американская компания уже арендует производственные мощности у британской Shepperton Studios, будет снимать сериалы и полнометражные фильмы для Prime Video на площадке в графстве Беркшир — примерно в 40 км от центра Лондона. Приобретение включает примерно 4980 м² на пяти сценах, 7190 м² мастерских, 3660 м² офисов, 17000 м² различных помещений и 14500 м² парковки.

На студии уже отснят второй сезон «Властелин колец: Кольца власти», который многие считают самым дорогим телесериалом всех времен. Также Amazon пользовалась студией для нескольких других проектов.

«С Bray, как нашим творческим домом в Великобритании, мы стремимся углубить наши отношения с британским творческим сообществом, которое богато талантами мирового уровня всех видов. Приобретение студии с таким легендарным наследием не только позволяет нам производить больше фильмов и телевизионных сериалов в Великобритании, но также открывает множество возможностей для местного сообщества для работы и обучения на всех уровнях производственного процесса», — говорит Майк Хопкинс, руководитель Prime Video и Amazon MGM.

Студия Bray была создана компанией Hammer Film Productions в 1951 году, а через 20 лет продана. Через пять лет после второй продажи в 2014 году, съемки возобновили. Глава Bray Фрэнк Берк говорит, что студия занимает важное место в истории британского кинопроизводства последних 70 лет:

«В течение периода нашего владения я вместе со своей семьей и командой был свидетелем возрождения этого культового объекта, и мы чрезвычайно гордимся той ролью, которую смогли сыграть в восстановлении его популярности. Теперь мы искренне рады передать студию компании Amazon, которая, по нашему мнению, разделяет наше стремление к качеству и совершенству и идеально подходит для сохранения характера студии, одновременно улучшая первоклассное творческое производственное пространство для поколений кинематографистов. приходи».

Примечательно, что эта новость появилась через шесть месяцев после того, как Amazon письменно обратилась в комитет парламента Великобритании, чтобы предупредить британское правительство не воспринимать как должное статус страны как производственного центра, который может конкурировать с Голливудом. Потоковый гигант заявил, что американские студии могут перенести съемки в короткие сроки, если Соединенное Королевство станет менее конкурентоспособным местом в ближайшие годы.

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Источник: Deadline

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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