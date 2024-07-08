Сериал «Властелин колец: кольца власти» — первый взгляд на королей Средиземья во втором сезоне

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Amazon Prime поделился новыми изображениями королей гномов и эльфов, а также других персонажей второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Зрители видели их раньше, но теперь они готовятся к войне.

Среди изображений — печальный кадр с Нори (Маркелла Кавано) в пустыне Рун, вдали от зеленых холмов, которые она считает домом. Можно также увидеть Арондира, Элронда, Исильдура (Максим Болдри), королеву-регентшу Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон). Есть и противостояние — Саурона и Келебримбора, а также Галадриэль и Адара (Сэм Гейзелдайн), лидера орков.

Угрожающей является фигура Саурона в новом виде Аннатара, который он использует, чтобы приблизить себя к Келебримбору. По словам шоураннеров, первый сезон был о героях, а во втором — время сил зла.

Король Келебримбор показан сам в своей кузнице, где были созданы те самые перстни. Как говорит шоураннер сериала Патрик Маккей, «судьба Келебримбора еще не написана».

Новое изображение короля Дурина III и принца Дурина IV не демонстрирует никакой очевидной темноты. Но можно представить зловещий тон разговора между отцом и сыном — в нем нет ничего радостного.

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Чтобы увидеть продолжение застывших сцен на фото, надо дождаться премьеры второго сезона сериала «Властелин колец: кольца власти» 29 августа. Тогда зрители узнают, куда идет Нури в ужасной пустыне.

Источники: Collider, Nerdist

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