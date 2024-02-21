Shadow of the Erdtree — DLC для Elden Ring — выйдет 21 июня. Геймплейный трейлер

Издатель Bandai Namco и студия FromSoftware опубликовали геймплейный трейлер будущего дополнения к игре Elden Ring, которое получило название Shadow of the Erdtree.

Видео демонстрирует мрачные пейзажи, некоторых персонажей и жутких монстров. Также можно наблюдать за разнообразными способами вести бой с врагами, используя для этого различные типы оружия.

В конце трейлера разработчики сообщают, что дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня 2024 года. Следовательно, ждать предстоит еще несколько месяцев. Тем не менее самые нетерпеливые уже могут оформить предзаказ на DLC.

Хотя его цена может неприятно удивить поклонников. За одно лишь дополнение в стандартном варианте надо будет заплатить 1199 грн. В то же время версия Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle стоит 1499 грн.

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А еще будет физическое коллекционное издание со статуэткой и артбуком.

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