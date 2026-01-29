"Шахеды" со Starlink: SpaceX и Минобороны совместно работают над проблемой

Министр обороны Украины сообщил о плотном сотрудничестве со SpaceX по препятствованию оснащению «Шахедов» и других российских дронов терминалами Starlink.





По словами Михаила Федорова в Facebook, уже через несколько часов после появления информации о дронах рф со Starlink в Украине Минобороны связалось с компанией SpaceX с предложениями по преодолению этой проблемы.

«Благодарен Президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации. Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства», — пишет Федоров.

Министр выразил убеждение, что западные технологии должны помогать демократиям защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения городов. Однако этой зимой участились сообщения о спутниковой связи Starlink на российских дронах.

Эксперт по связи Сергей «Флеш» Бескрестнов, который с приходом Федорова стал советником министра, прокомментировал сообщение в Telegram. Он отметил осложнения, которые возникают с такими БПЛА: Starlink невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы и даже обнаружить их в полете. решение, по его словам, лежит только в организационной плоскости. К тому же они получают возможность удаленного управления операторами.





«Уже имеем сотни подтвержденных случаев атак БПЛА на Старлинках не военных объектов, а мирных тыловых и фронтовых городов. Включая жилые дома. Фактически это терроризм с применением современных мирных технологий связи», — пишет «Флеш».

По словам Бескрестнова, в разработке находится как быстрое временное решение более системное и долгосрочное. Его предварительный пост содержит фото российских ударных БПЛА «Молния» со Starlink на борту и последствиями их ударов на расстоянии 50 км от линии фронта. Перед тем «Флеш» писал об атаке поезда управляемыми «Шахедами», у которых тоже подозревает наличие Starlink. Также он сообщил об установленном факте использования российскими оккупантами БПЛА БМ-35 с управлением через Starlink.