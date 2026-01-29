Новости Military Tech 29.01.2026 comment views icon

"Шахеды" со Starlink: SpaceX и Минобороны совместно работают над проблемой

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Министр обороны Украины сообщил о плотном сотрудничестве со SpaceX по препятствованию оснащению «Шахедов» и других российских дронов терминалами Starlink.


По словами Михаила Федорова в Facebook, уже через несколько часов после появления информации о дронах рф со Starlink в Украине Минобороны связалось с компанией SpaceX с предложениями по преодолению этой проблемы.

«Благодарен Президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации. Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства», — пишет Федоров.

Министр выразил убеждение, что западные технологии должны помогать демократиям защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения городов. Однако этой зимой участились сообщения о спутниковой связи Starlink на российских дронах.

Эксперт по связи Сергей «Флеш» Бескрестнов, который с приходом Федорова стал советником министра, прокомментировал сообщение в Telegram. Он отметил осложнения, которые возникают с такими БПЛА: Starlink невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы и даже обнаружить их в полете. решение, по его словам, лежит только в организационной плоскости. К тому же они получают возможность удаленного управления операторами.


“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою

«Уже имеем сотни подтвержденных случаев атак БПЛА на Старлинках не военных объектов, а мирных тыловых и фронтовых городов. Включая жилые дома. Фактически это терроризм с применением современных мирных технологий связи», — пишет «Флеш».

По словам Бескрестнова, в разработке находится как быстрое временное решение более системное и долгосрочное. Его предварительный пост содержит фото российских ударных БПЛА «Молния» со Starlink на борту и последствиями их ударов на расстоянии 50 км от линии фронта. Перед тем «Флеш» писал об атаке поезда управляемыми «Шахедами», у которых тоже подозревает наличие Starlink. Также он сообщил об установленном факте использования российскими оккупантами БПЛА БМ-35 с управлением через Starlink.

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Китае создали рой из 200 дронов, которым может управлять один оператор
Интернет Starlink теперь стоит дешевле, чем фиксированный в Великобритании
Из Минцифры на войну: Михаил Федоров стал новым министром обороны Украины
Все "Пункты несокрушимости" получат xPON или Starlink, — постановление правительства
Быстрее Starlink: Blue Origin запускает орбитальный интернет с 6 Тбит/с
"Торговцы смертью": Intel и AMD получили судебные иски из-за их чипов в российских дронах и ракетах
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
До 8 лет за $100: для уклонения от мобилизации администратор ЕГЭБО зарегистрировал в базе фиктивного студента
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
В бету "Резерв+" добавили фото владельца — для лучшей идентификации
Более 460 км: Китай строит гигантский барьер из тысяч гражданских судов вблизи Тайваня
NASA возвращает астронавтов с МКС из-за таинственной медицинской проблемы
На российском дроне "Молния-2Р" нашли лицензионную Windows 11 и Starlink, — ГУР МО
Гейминг в блэкаут: житель Киева принес ПК в McDonald's, чтобы поиграть в Arena Breakout
"Киевстар" подключил 3+ млн абонентов к спутниковой связи Starlink: отправлено 1,2 млн SMS, самые активные — Киев, Львов и Винница
Программист ХАЭС обжаловал статус "в розыске", который помешал его бронированию — что решил суд
Starlink переводит абонентов тарифа за $10 в режим с ограниченной скоростью за $5
Илон Маск был прав? К 2030 году ЦОД на орбите будут выгоднее, чем наземные
SpaceX бесплатно раздает терминалы первым клиентам Starlink: Router Mini за $40 с поддержкой Wi-Fi 6
Разработчики Metro подарили игровой ноутбук 78-летней геймерше, эвакуированной из Донбасса
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить