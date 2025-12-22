На российском дроне "Молния-2Р" нашли лицензионную Windows 11 и Starlink, — ГУР МО

В российских дронах находят не только аппаратные, но и программные компоненты западного производства. Этот «Молния-2Р» имел ПК с Windows 11 и Starlink на борту.

О комплектации разведывательного БПЛА рф ГУР МО сообщила на официальном сайт и в Telegram. Детальный обзор компонентов беспилотника можно найти в базе данных War Sanctions.

Чтобы управлять дроном, а также процессом фото и видеосъемки, российские оккупанты оснастили его аж двумя компьютерами. Первый — это одноплатный миниатюрный Raspberry Pi 5, а второй — полноценный мини-ПК. Китайский Mini PC F8, «промаркированный российским брендом Raskat (ООО «НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ»)», размещен прямо в своем внешнем корпусе. Более того, на нем установлена лицензионная версия операционной системы Windows 11.

В воздушной разведке важна камера, и россияне оснастили беспилотник китайской моделью SIYI ZR10 с 10x оптическим зумом и трехосной стабилизацией. Помимо наблюдения, БПЛА также способен корректировать удары.

Но «изюминкой» сборки стала антенна Starlink. Обозреватели все чаще сообщают о связи от SpaseX на российских беспилотниках: не жалеют не только на разведывательные, но и на ударные. Специалист по радиосвязи и дронам Сергей «Флэш» Бескрестнов недавно заметил в Telegram, что участились случаи промышленной, а не кустарной, установки терминалов на «Молнии».

Дрон FPV самолетного типа «Молния-2Р» запускается с катапульты. БПЛА имеет два двигателя, расположенные на крыльях. Ранее ГУР сообщала об ударных беспилотниках такого же типа, цель которых выбирает оператор непосредственно во время обзора с камеры. Они оптимизированы для увеличения времени полета и имеют «усиленную боевую часть».