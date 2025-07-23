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Новости Military Tech 23.07.2025 comment views icon

Управляемые «Шахеды» с камерой как новая угроза — россияне испытывают технологию на меньших дронах

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Управляемые «Шахеды» с камерой как новая угроза — россияне испытывают технологию на меньших дронах

ГУР МО Украины опубликовало спецификации дрона рф, технологии из которого сделают «Шахеды» опаснее.

Главное управление разведки разместило на портале War&Sanctions перечень составляющих российского БПЛА ЦБТС.611000, похожего на небольшой «Шахед», который выполняет функции разведки и ложной цели во время атак, а также может нести боевую часть до 15 кг. Дрон содержит системы, с помощью которых можно организовать передачу видео, данных и ретрансляцию радиосвязи на значительные расстояния.

По мнению эксперта по связи и дронам Сергея «Флеша» Бескрестнова, речь идет об опробовании технологии, которая позволит управлять «Шахедами» в реальном времени. С большого расстояния оператор сможет получать данные с камеры (в том числе про работу средств ПВО) и управлять дроном непосредственно.

Летательный аппарат имеет конструкцию дельта-крыла, как и значительно большие «Шахеды». Сейчас вся электроника на его борту — китайского происхождения. БПЛА получил навигационные модули, контроллер полета с автопилотом, антенны, датчик скорости и еще некоторые детали производства китайской CUAV Technology, специализирующейся на системах дронов. В 2022 году компания объявила об ограничении поставок своих изделий в Украину, якобы с целью недопущения военного использования. Но в следующем году очень похожие БПЛА якобы собственного российского производства появились в РФ.

«Кроме продукции CUAV, в таких БПЛА используются двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Также мини-«Шахед» имеет модуль передачи данных китайского производства, скопированный с австралийского передатчика RFDesign RFD900x. Он предназначен для трансляции сигнала на расстоянии до 40 км. Связь может быть налажена как с ретранслятором на земле, так и с другим БПЛА — это позволяет значительно расширить зону покрытия.

В связи с публикацией «Флеш» предупреждает об угрозе масштабирования технологии на другие типы российских беспилотников, в том числе массово используемые «Шахеды». Мощный радиомодем «предусматривает удаленное управление БПЛА по каналу передачи данных или управление сразу многими дронами, оборудованными однотипными модемами (роевой принцип)».

«Сейчас на примере данного БПЛА с модемами и на примере «Гербер» с модемами можно сделать вывод, что наш враг, вероятно, готовится к оснащению части «Шахедов» радиоуправлением. То есть «Шахеды» смогут общаться между собой, работать ретрансляторами сигнала друг для друга и управляться по радио», — отмечает Сергей Бескрестнов.

По словам инженера, это даст россиянам возможность атаковать движущиеся цели, наблюдать онлайн работу ПВО и атаковать цели там, где заглушен GPS. Он акцентирует, что российские оккупанты не делают ставку на мобильную связь, из-за очевидной уязвимости этого канала.

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